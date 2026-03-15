جمال ريان في ذمة الله

الزميل جمال ريان يقدم أول نشرة أخبار على شاشة #الجزيرة.. لحظة نستعيدها بعد رحيله #فيديو pic.twitter.com/8GWh81ZYe8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 15, 2026

"هذا ما أريد أن يُسجل عني حين يتوفاني الله".. رسالة سابقة من الإعلامي الراحل جمال ريان pic.twitter.com/yyLGgQ9l6c — ahmed_elhofy (@ahmed131996ahm) March 15, 2026

رحل اليوم الإعلامي جمال ريان، أحد أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بتاريخ قناة الجزيرة منذ تأسيسها، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد مسيرة إعلامية امتدت لأكثر من خمسة عقود، شكّل خلالها علامة فارقة في تقديم الأخبار والبرامج السياسية.ويُعد الراحل أحد مؤسسي قناة الجزيرة، وأول مذيع ظهر على شاشة الجزيرة عند انطلاقها عام 1996، حيث قدم النشرة الافتتاحية التي مثلت بداية مرحلة جديدة في الإعلام العربي. وعلى مدى نحو ثلاثة عقود من الزمن ظل ريان أحد رموز القناة وأكثر وجوهها شهرة وحضورا.ولد جمال ريان بمدينة طولكرم في فلسطين المحتلة يوم 23 أوت/آب 1953، ويحمل الجنسية الأردنية.بدأ الزميل الراحل مسيرته الإعلامية مذيعا للأخبار والبرامج السياسية في الإذاعة والتلفزيون الأردني عام 1974، وتنقل بين محطات إعلامية عربية ودولية، منها هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية، وتلفزيون الإمارات، وهيئة الإذاعة البريطانية.