زغوان: إسناد دفعة ثانية من القروض الموسمية لدعم قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين (فرع البنك التونسي للتضامن)

أسندت اللجنة الجهوية للقروض الموسمية بولاية زغوان، خلال جلسة انعقدت في موفى الأسبوع المنقضي بمقر المندوبية الجهوية للفلاحة، دفعة ثانية من القروض الموسمية لتمويل موسم الزراعات الكبرى 2025-2026، والموسم الحالي لجني وتحويل الزيتون.

وأوضح مساعد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن عادل الدرويش، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنّ 27 فلاحا انتفعوا بهذه القروض بقيمة إجمالية بلغت 304 آلاف دينار، موزّعة إلى 154 ألف دينار في قطاع الزياتين لفائدة 17 منتجا، و150 ألف دينار أسندت لـ10 فلاحين من منتجي الزراعات الكبرى.

وأشار إلى أن اللجنة كانت قد أسندت في جلستها الأولى التي انعقدت خلال شهر نوفمبر المنقضي 46 قرضا موسميا بقيمة 505 آلاف دينار لمساعدة الفلاحين على مواجهة مستلزمات القطاعين، مشيرا إلى أن العدد الجملي للقروض المسندة إلى حدود هذا التاريخ بلغ 73 قرضا بقيمة 809 آلاف دينار.