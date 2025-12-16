Babnet   Latest update 06:10 Tunis

رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين

Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 06:10
      
أكّد رئيس الدّولة قيس سعيد، خلال لقاء جمعه الاثنين 15 ديسمبر 2025، بقصر قرطاج، مع كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري عزالدين بالشيخ، على ضرورة تذليل كافّة الصّعوبات أمام صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في مستوى عصر الزيتون وتخزينه وتسويقه وذلك بتضافر كلّ الجهود من كلّ الجهات المعنية.

واوصى الرئيس بابتكار إجراءات جديدة وإقرار خطوط تمويل ميسّرة والبحث عن أسواق جديدة وتحديد سعر مرجعي يجد فيه الفلاّحون حقوقهم كاملة، وذلك بعد تسجيل صابة زيتون قياسية.



وشدّد على ضرورة ان يعمل الجميع،في القطاع العام كما في القطاع الخاص، على تحقيق طموحات الشّعب التونسي. واضاف انه لا مجال لترك الفلاّحين يعزفون عن جني الزيتون، فهذه ثروة وطنيّة وعلى كلّ وطني أن يعمل لا فقط من أجل الحفاظ عليها بل من أجل مزيد تنميتها شأنها شأن سائر الثّروات الوطنيّة الأخرى.

كما تمّ التعرّض خلال هذا الاجتماع إلى وضعيّة عديد الدّواوين التي أُحدثت في مطلع السنوات الستين وتراجع دورها على غرار ديوان الزّيت الذي كانت قدرة استيعابه سنة 1962 تُقدّر بـــــ 350 ألف طن ثم تراجعت شيئا فشيئا حتى لم تتجاوز 90 ألف طن سنة 2025. ودعا الى العمل بسرعة قصوى حتى يقوم هذا الدّيوان بالدّور الذي أُحدث من أجله.

ومن ناحية أخرى، أسدى رئيس الجمهوريّة تعليماته بضرورة العمل على توفير البذور المحلّية والسّماد في كلّ مناطق الجمهوريّة.

وجدّد تأكيده على قدرة تونس على توفير أمنها الغذائي كاملاً الذي هو جزء من أمن تونس القومي، مشددا على ان أمن تونس ومناعتها وعزّتها واستمراريّة مؤسّساتها فوق كلّ اعتبار.


الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
Heure à Tunis :