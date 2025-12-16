مطار تونس قرطاج: 20 سنة سجناً لمهرّبة هيروين داخل علب مأكولات معلبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f453ea7a5fd4.04591055_iemplqhjogknf.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن مدة 20 سنة مع خطية مالية في حق فتاة ثبت تورطها في تهريب مخدر الهيروين بعد تجزئته في أكياس صغيرة وإخفائه داخل علب مأكولات معلبة.



ووفق المعطيات المتوفرة، تفطنت المصالح المختصة للمتهمة عند قدومها من إحدى الدول الأوروبية عبر مطار تونس قرطاج الدولي، حيث أسفرت عملية التفتيش عن كشف المخدرات المخبأة بإحكام داخل المعلبات.













وُجهت للمتهمة تهم الانخراط في وفاق إجرامي لتهريب المخدرات المسك والنقل والحيازة لمادة مخدرة وذلك طبقًا للتشريع الجاري به العمل، وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة الديوان.

