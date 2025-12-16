Babnet   Latest update 11:12 Tunis

مطار تونس قرطاج: 20 سنة سجناً لمهرّبة هيروين داخل علب مأكولات معلبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f453ea7a5fd4.04591055_iemplqhjogknf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 11:12 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن مدة 20 سنة مع خطية مالية في حق فتاة ثبت تورطها في تهريب مخدر الهيروين بعد تجزئته في أكياس صغيرة وإخفائه داخل علب مأكولات معلبة.

ووفق المعطيات المتوفرة، تفطنت المصالح المختصة للمتهمة عند قدومها من إحدى الدول الأوروبية عبر مطار تونس قرطاج الدولي، حيث أسفرت عملية التفتيش عن كشف المخدرات المخبأة بإحكام داخل المعلبات.





وُجهت للمتهمة تهم الانخراط في وفاق إجرامي لتهريب المخدرات المسك والنقل والحيازة لمادة مخدرة وذلك طبقًا للتشريع الجاري به العمل، وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة الديوان.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320331


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-14
18°-12
  • Avoirs en devises
    24038,2

  • (15/12)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,42158 DT        1$ =2,91899 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :