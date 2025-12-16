مدينة العلوم بتونس تنظم يوم 19 ديسمبر 2025 حفل اطلاق نشر سلسلة من 16 كتيّب علمي باللغة العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/citedessciences.jpg width=100 align=left border=0>

تنظّم مدينة العلوم، الجمعة 19 ديسمبر 2025 بمقرّها، وبالشراكة مع دار نشر خاصّة، حفلا لاطلاق نشر سلسلة من 16 كتيّب علمي محرّر باللّغة العربية من قبل أساتذة تأطير علمي بمدينة العلوم بتونس وتتولى إصدارها دار النشر المساهمة في هذه العملية.



وتؤكد مدينة العلوم، من خلال هذه المبادرة التزامها المتجدّد بدفع نشر المعارف العلمية وتثمين الإصدارات الجديدة الرامية الى الارتقاء بثقافة عملية لدى النّاشئة من التّلاميذ والشغوفين بالعلوم من الجمهور العريض، وفق ما ورد في .









وتتناول هذه الكتيّبات مواضيع متنوعة ومختلفة ومستجدة تغطي بالاساس مجالات الفيزياء والبيئة والصحة والبيولوجيا موفرة بذلك محتوى مبسطا وموثوقا وسهل الاستيعاب.



وتتعلق هذه الكتيّبات 16 بالدارات الكهربائية والضوؤ والمغناطيسية وقياس الزمن والهواء والماء والطاقة والمنظومات البيئية والتكاثر النباتي والتغذية وجسم الانسان والجهاز التنفسي والتكاثر الحيواني والحواسّ الخمس والقلب والرؤية. وتتناول هذه الكتيّبات مواضيع متنوعة ومختلفة ومستجدة تغطي بالاساس مجالات الفيزياء والبيئة والصحة والبيولوجيا موفرة بذلك محتوى مبسطا وموثوقا وسهل الاستيعاب.وتتعلق هذه الكتيّبات 16 بالدارات الكهربائية والضوؤ والمغناطيسية وقياس الزمن والهواء والماء والطاقة والمنظومات البيئية والتكاثر النباتي والتغذية وجسم الانسان والجهاز التنفسي والتكاثر الحيواني والحواسّ الخمس والقلب والرؤية.