البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مقابلات الجولة التاسعة

دارت، اليوم الثلاثاء، مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:



المجموعة الأولى





* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي: 99 – 73



* نادي كرة السلة بالمهدية – شبيبة المنازه: 54 – 57

* الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي: 60 – 73



الترتيب

* النادي الإفريقي: 18 نقطة / 9 مقابلات

* النجم الساحلي: 16 نقطة / 9 مقابلات

* شبيبة المنازه: 14 نقطة / 9 مقابلات

* نجم حلق الوادي: 12 نقطة / 9 مقابلات

* الدالية الرياضية بقرمبالية: 11 نقطة / 9 مقابلات

* نادي كرة السلة بالمهدية: 10 نقاط / 9 مقابلات



المجموعة الثانية

* الاتحاد المنستيري – الملعب النابلي: 84 – 82

* شبيبة القيروان – اتحاد الأنصار: 76 – 65

* النجم الرادسي – جمعية الحمامات: 102 – 57



الترتيب

* شبيبة القيروان: 17 نقطة / 9 مقابلات

* الاتحاد المنستيري: 16 نقطة / 9 مقابلات

* الملعب النابلي: 15 نقطة / 9 مقابلات

* النجم الرادسي: 13 نقطة / 9 مقابلات

* جمعية الحمامات: 10 نقاط / 9 مقابلات

