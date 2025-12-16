البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مقابلات الجولة التاسعة
دارت، اليوم الثلاثاء، مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:
المجموعة الأولى
* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي: 99 – 73
* نادي كرة السلة بالمهدية – شبيبة المنازه: 54 – 57
* الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي: 60 – 73
الترتيب* النادي الإفريقي: 18 نقطة / 9 مقابلات
* النجم الساحلي: 16 نقطة / 9 مقابلات
* شبيبة المنازه: 14 نقطة / 9 مقابلات
* نجم حلق الوادي: 12 نقطة / 9 مقابلات
* الدالية الرياضية بقرمبالية: 11 نقطة / 9 مقابلات
* نادي كرة السلة بالمهدية: 10 نقاط / 9 مقابلات
المجموعة الثانية* الاتحاد المنستيري – الملعب النابلي: 84 – 82
* شبيبة القيروان – اتحاد الأنصار: 76 – 65
* النجم الرادسي – جمعية الحمامات: 102 – 57
الترتيب* شبيبة القيروان: 17 نقطة / 9 مقابلات
* الاتحاد المنستيري: 16 نقطة / 9 مقابلات
* الملعب النابلي: 15 نقطة / 9 مقابلات
* النجم الرادسي: 13 نقطة / 9 مقابلات
* جمعية الحمامات: 10 نقاط / 9 مقابلات
* اتحاد الأنصار: 10 نقاط / 9 مقابلات
