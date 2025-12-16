Babnet   Latest update 21:51 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مقابلات الجولة التاسعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 21:46 قراءة: 0 د, 57 ث
      
دارت، اليوم الثلاثاء، مقابلات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى


* النادي الإفريقي – نجم حلق الوادي: 99 – 73

* نادي كرة السلة بالمهدية – شبيبة المنازه: 54 – 57
* الدالية الرياضية بقرمبالية – النجم الساحلي: 60 – 73

الترتيب

* النادي الإفريقي: 18 نقطة / 9 مقابلات
* النجم الساحلي: 16 نقطة / 9 مقابلات
* شبيبة المنازه: 14 نقطة / 9 مقابلات
* نجم حلق الوادي: 12 نقطة / 9 مقابلات
* الدالية الرياضية بقرمبالية: 11 نقطة / 9 مقابلات
* نادي كرة السلة بالمهدية: 10 نقاط / 9 مقابلات

المجموعة الثانية

* الاتحاد المنستيري – الملعب النابلي: 84 – 82
* شبيبة القيروان – اتحاد الأنصار: 76 – 65
* النجم الرادسي – جمعية الحمامات: 102 – 57

الترتيب

* شبيبة القيروان: 17 نقطة / 9 مقابلات
* الاتحاد المنستيري: 16 نقطة / 9 مقابلات
* الملعب النابلي: 15 نقطة / 9 مقابلات
* النجم الرادسي: 13 نقطة / 9 مقابلات
* جمعية الحمامات: 10 نقاط / 9 مقابلات
* اتحاد الأنصار: 10 نقاط / 9 مقابلات


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320371


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-15
17°-14
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :