نابل: عروض مسرحية من تونس ومن الخارجفي الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل

تعيش مدينة نابل بداية من 21 والى يوم 28 ديسمبر على وقع فعاليات الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل تحت شعار "عِشرة سنين". "دورة جديدة ستكون ثرية بالعروض المسرحية المتنوعة من تونس ومن الخارج وبعروض في مسرح الشارع وبالورشات التكوينية للأطفال والتدريبية لطلبة المسرح والتنشيط الثقافي والشبابي، وفق ما أكده أمين مال المهرجان جوهر دنقير اليوم في تصريح لوكالة "وات".



واكد دنقير ان مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل الذي يعد من اعرق المهرجانات المسرحية الموجهة للطفل في تونس وفي العالم العربي "حافظ على ثوابته في الاحتفاء بالطفل وعلى تقديم مادة ثقافية دسمة تجمع بين الترفيه والإفادة، وحافظ كذلك على موعد تنظيمه خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء من كل سنة والتي سيؤثثها بباقة متنوعة من العروض التنشيطية والترفيهية ومن العروض المسرحية من تونس ومن الجزائر والعراق وفلسطين و المغرب ومن بلغاريا و ايطاليا واسبانيا وروسيا والصين والفيتنام ".



وابرز ان هيئة المهرجان حرصت في الدورة الجديدة على ان تواصل في نهجها التربوي التوعوي الترفيهي بالتركيز على معالجة القضايا التي تهم المجتمع والطفل بالخصوص والتي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية الا وهي " ثقافة السلام" و "حماية البيئة والمحيط" و" الطفل والتكنولوجيا ".وأشار دنقير من جهة أخرى الى ان المهرجان سيقدم مجموع 23 عرضا مسرحيا ستحتضنها دار الثقافة بنابل بمعدل عرضين صباحيين وعرضين في فترة ما بعد الظهر من كل يوم موزعة الى 13 عرضا من تونس و10 عروض مسرحية من البلدان العربية والأوروبية والاسياوية.وابرز ان العروض المسرحية لن تقتصر على دار الثقافة بنابل بل ان الهيئة حرصت على برمجة فقرات للتنشيط ومسرح الشارع من خلال برمجة عروض خارجية بساحة دار نابل بالمدينة العتيقة بداية من السبت 20 ديسمبر بالإضافة الى تنظيم كرنفال المهرجان يوم 22 ديسمبر قبل الافتتاح الرسمي والذي سينطلق من امام معرض نابل الدولي وصولا الى دار الثقافة بنابل.وتابع ان المهرجان لن يقتصر على مدينة نابل بل انه سيواصل انفتاحه على عديد الجهات التونسية خاصة ببرمجة عروض مسرحية ستتنقل الى داخل الولاية ببمنزل بوزلفة والحمامات والى باردو بتونس والشبيكة بولاية القيروان والى ولاية سليانة بدار الثقافة والى دار الثقافة بعقارب والى بنزرت بالمركب الثقافي الشيخ ادريس.وكشف امين مال مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من جهة أخرى ان الدورة 38 للمهرجان ستتميز بتنظيم ندوة علمية بالفضاء الثقافي دار جيلان بنابل وسيؤثثها أساتذة واكاديميون من تونس ومن مصر ومن العراق حول " العلاقة بين التقنيات الرقمية ومسرح الطفل" وتاثيرها في تعزيز التكفير الإبداعي وجماليات توظيفها ومسرح الطفل وتناغم الدرامي والفرجوي.وتابع ان هذه الدورة لن تقتصر على العروض المسرحية بل انها ستشمل كذلك تنظيم الدورة الخامسة لايام نيابوليس للخرافة والتي سيحتضنها الفضاء الثقافي دار جيلان بنابل بداية من الثلاثاء 23 الى السبت 27 ديسمبر.وأشار جوهر دنقير من جهة أخرى الى ان المهرجان سيؤثث كذلك ب9 ورشات تكوينية موجهة لطلبة المسرح وطلبة التنشيط الثقافي والشبابي بالمركب الثقافي نيابوليس بنابل والتي ستعنى بالخصوص "بفن المهرج" و "النحت" و" ما قبل التمثيل" و "التقنيات الرقمية في مسرح الطفل" و" توظيف الرمال المتكلمة في المسرح" من الصين.وتابع ان برنامج الورشات سيتضمن كذلك 9 ورشات تكوينية إبداعية موجهة للأطفال ستعنى بالخصوص ب"عرائس الرسكلة" و "خيال الظل" و "عروسة القفاز" و "ورشة صنع الأقنعة" و "دمى الطين" و "تقنيات التمثيل والتعبير الفني".