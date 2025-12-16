وهبي الخزري يوجّه رسالة مؤثّرة للاعبي المنتخب الوطني قبل كأس إفريقيا

وجّه اللاعب الدولي التونسي السابق وهبي الخزري رسالة دعم ومساندة إلى لاعبي المنتخب الوطني، قبيل تحوّلهم إلى المغرب للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.



وقال الخزري، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إنّه يوجّه تحيّة خاصّة إلى كافة عناصر المنتخب من لاعبين وإطار فني وطاقم طبي، مؤكّدًا أنّه عاش أفضل فترات مسيرته الكروية بقميص المنتخب الوطني، وأنّ تمثيل تونس كان دائمًا مصدر فخر له.



مسيرة مميّزة على مستوى الأندية



بصمة واضحة مع المنتخب الوطني



وأضاف:، معبّرًا عن ثقته في إمكانيات المجموعة الحالية لتحقيق نتائج إيجابية.وكان وهبي الخزري قد أعلن، يوم الجمعة،، في مقابلة بثّتها قناة، قال فيها:ووجّه الخزري رسالة شكر إلى عائلته وزملائه والأندية التي حمل ألوانها، كما خصّ تونس بتقدير خاص، مؤكدًا أنّ تمثيل المنتخب الوطني مكّنه من خوض نهائيات كأس العالم، معتبرًا أنّهافي مسيرته الرياضية.بدأ الخزري مسيرته الاحترافية معبين 2009 و2014، قبل أن ينتقل إلىلموسمين، ثم خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز معبين 2016 و2018، إضافة إلى محطة قصيرة معوشهدت تجربته معواحدة من أبرز لحظات مسيرته، حين سجّل هدفًا تاريخيًا من مسافة 68 مترًا في مرمى ميتز في أكتوبر 2021. واختتم مشواره الاحترافي معدوليًا، حمل وهبي الخزري قميصبين سنتي 2013 و2022، وخاضسجّل خلالها. كما أحرز ثلاثة أهداف في مشاركتيه في، ليصبحويُعدّ هدفه في مرمىخلال مونديال قطر 2022 من أبرز محطات مسيرته الدولية، حيث قاد المنتخب إلى فوز تاريخي، قبل أن يعلن لاحقًا اعتزاله اللعب دوليًا.وباعتزاله، يطوي وهبي الخزري صفحة لاعب ترك بصمة واضحة في كرة القدم التونسية والأوروبية، بمسيرة اتسمت