وهبي الخزري يوجّه رسالة مؤثّرة للاعبي المنتخب الوطني قبل كأس إفريقيا
وجّه اللاعب الدولي التونسي السابق وهبي الخزري رسالة دعم ومساندة إلى لاعبي المنتخب الوطني، قبيل تحوّلهم إلى المغرب للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم.
وقال الخزري، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إنّه يوجّه تحيّة خاصّة إلى كافة عناصر المنتخب من لاعبين وإطار فني وطاقم طبي، مؤكّدًا أنّه عاش أفضل فترات مسيرته الكروية بقميص المنتخب الوطني، وأنّ تمثيل تونس كان دائمًا مصدر فخر له.
وأضاف: «سأدعم المنتخب الوطني بكل جوارحي، وأنا واثق من قدرته على الذهاب بعيدًا في هذه الدورة»، معبّرًا عن ثقته في إمكانيات المجموعة الحالية لتحقيق نتائج إيجابية.
وكان وهبي الخزري قد أعلن، يوم الجمعة، اعتزاله النهائي ممارسة كرة القدم، في مقابلة بثّتها قناة Canal+، قال فيها:
«حان الوقت لإعلان نهاية مسيرتي. هذا الماضي الذي منحني الكثير وقدّمت له الكثير. أنا متأثّر جدًا، ولم أكن أعلم أنني سأتفاعل بهذه الطريقة».
ووجّه الخزري رسالة شكر إلى عائلته وزملائه والأندية التي حمل ألوانها، كما خصّ تونس بتقدير خاص، مؤكدًا أنّ تمثيل المنتخب الوطني مكّنه من خوض نهائيات كأس العالم، معتبرًا أنّها نهاية حقبة في مسيرته الرياضية.
مسيرة مميّزة على مستوى الأنديةبدأ الخزري مسيرته الاحترافية مع نادي باستيا بين 2009 و2014، قبل أن ينتقل إلى بوردو لموسمين، ثم خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سندرلاند بين 2016 و2018، إضافة إلى محطة قصيرة مع رين.
وشهدت تجربته مع سانت إتيان واحدة من أبرز لحظات مسيرته، حين سجّل هدفًا تاريخيًا من مسافة 68 مترًا في مرمى ميتز في أكتوبر 2021. واختتم مشواره الاحترافي مع مونبلييه.
بصمة واضحة مع المنتخب الوطنيدوليًا، حمل وهبي الخزري قميص المنتخب التونسي بين سنتي 2013 و2022، وخاض 74 مباراة دولية سجّل خلالها 25 هدفًا. كما أحرز ثلاثة أهداف في مشاركتيه في مونديال روسيا 2018 وقطر 2022، ليصبح أفضل هدّاف تونسي في تاريخ كأس العالم.
ويُعدّ هدفه في مرمى منتخب فرنسا خلال مونديال قطر 2022 من أبرز محطات مسيرته الدولية، حيث قاد المنتخب إلى فوز تاريخي، قبل أن يعلن لاحقًا اعتزاله اللعب دوليًا.
وباعتزاله، يطوي وهبي الخزري صفحة لاعب ترك بصمة واضحة في كرة القدم التونسية والأوروبية، بمسيرة اتسمت بالتألق الفني والحسم في المواعيد الكبرى.
