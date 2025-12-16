Babnet   Latest update 11:12 Tunis

حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار

Publié le Mardi 16 Decembre 2025
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بـالسجن المؤبد في حقّ قاتل "عطّار" بمنطقة حي هلال، وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل العمد مع سابقية القصد.

وتعود أطوار القضية إلى نشوب خلاف بين المتهم والضحية بسبب عدم تسديد دين متخلّد بذمّة الجاني، قبل أن يتطوّر النزاع إلى اعتداء بواسطة سكين، أسفر عن وفاة الضحية متأثرًا بطعنة قاتلة.



وقد خلصت المحكمة، بعد استكمال أطوار المحاكمة ومناقشة الوقائع، إلى ثبوت التهمة في حق المتهم، لتقضي بسجنه مدى الحياة.


