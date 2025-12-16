حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بـالسجن المؤبد في حقّ قاتل "عطّار" بمنطقة حي هلال، وذلك بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل العمد مع سابقية القصد.



وتعود أطوار القضية إلى نشوب خلاف بين المتهم والضحية بسبب عدم تسديد دين متخلّد بذمّة الجاني، قبل أن يتطوّر النزاع إلى اعتداء بواسطة سكين، أسفر عن وفاة الضحية متأثرًا بطعنة قاتلة.









وقد خلصت المحكمة، بعد استكمال أطوار المحاكمة ومناقشة الوقائع، إلى ثبوت التهمة في حق المتهم، لتقضي بسجنه مدى الحياة.

