أول تعليق لأحمد الأحمد بطل عملية سيدني

تحدث أحمد الأحمد، الذي عرقل أحد منفذي عملية إطلاق النار الجماعي في سيدني عن الحادثة والمرحلة الصعبة التي مر بها بعد تصديه لأحد المهاجمين بيديه العاريتين.



ويوم الأحد، أصيب الأحمد السوري الذي يحمل الجنسية الأسترالية، بجروح خطيرة بعدما تصدى لمسلح في هجوم إرهابي وقع على شاطئ بوندي بأستراليا، حيث يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.



Syrian-born Ahmed al Ahmed, 43, who risked his life to disarm one of the Bondi attackers and save multiple lives in Sydney, receives treatment in hospital pic.twitter.com/n8n7mgHTNh — TRT World (@trtworld) December 15, 2025

ودعا الأحمد أسرته، خلال حديثه لشبكة "تي آر تي وورلد"، إلى الصلاة من أجله منع تدهور حالته الصحية.وقال الأحمد: "مررت بمرحلة صعبة جدا، لا يعلمها إلا الله".وأضاف: "اسأل أمي، أن تدعو لي. ادعي لي يا أمي. إن شاء الله إصابة بسيطة. ادعوا لي أن يهون الله علينا، ويخرجنا من هذه الشدة".والأحمد هو أب لطفلتين ويبلغ من العمر 43 عاما، وقد تلقى الثناء على نطاق واسع لبطولته بعد انتشار لقطات أظهرته وهو يشتبك مع أحد المهاجمين وينزع منه سلاحه الناري في محاولة لإنقاذ حياة المدنيين.وكان رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، كريس مينز، زار الأحمد في المستشفى مشيدا بشجاعته وواصفا إياه بـ"البطل الحقيقي"، بعد دوره الحاسم في نزع سلاح منفذ الهجوم.وقال مينز، عقب الزيارة: "أحمد بطل حقيقي... أنقذت شجاعته النادرة بلا شك أرواحًا لا تُحصى عندما نزع سلاح إرهابي، مخاطِرًا بحياته".وأضاف: "كان لي شرف كبير أن أقضي بعض الوقت معه، وأن أنقل إليه شكر وتقدير جميع سكان ولاية نيو ساوث ويلز".