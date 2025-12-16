مدنين: تسليم دفعة اولى من المنقولات الحديدية غير الصالحة للاستعمال لفائدة شركة الفولاذ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64874284261883.75688235_fkjqgeipomhnl.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بمدنين اليوم الثلاثاء، في نقل دفعة اولى من المنقولات الحديدية المحالة على عدم الاستعمال من معدات وعلامات مرورية وتجهيزات حديدية الى الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ بصفة مجانية وذلك طبقا للتراتيب المعمول بها ، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للتجهيز والاسكان.

وجاءت هذه العملية بعد استكمال الادارة الجهوية للتجهيز كافة اجراءات الجرد والمعاينة بالتنسيق مع مصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين والمصادقة على محضر الجرد المشترك، وذلك عملا باحكام الامر عدد 423 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025 والمتعلق بضبط صيغ وتراتيب التفويت في المنقولات المحتوية على مادة الحديد وغير الصالحة للاستعمال لفائدة شركة الفولاذ.