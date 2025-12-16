تعزيز التعاون العربي في مجال العلم المفتوح، محور لقاء وزير التعليم العالي برئيس المنظّمة العربية لشبكات البحث والتعليم

تناول لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، الاثنين 15 ديسمبر 2025 بمقرّ الوزارة، ورئيس المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، يوسف طرمان، سبل تعزيز التعاون العربي في مجال العلم المفتوح، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الانفتاح العلمي وتطوير البنية التحتية الرقمية للبحث العلمي.







ومثل اللّقاء، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن الوزارة، مناسبة للتأكيد على دعم المنجز الوطني القائم في مجال العلم المفتوح، وفي مقدّمة ذلك مجهودات المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني، وتطويره ضمن رؤية وطنية تكاملية للعلم المفتوح من خلال استراتيجية وبرامج الوزارة التي تعتمده وتعتبره رافعة أساسية للابتكار والتجديد والتنمية، إضافة إلى انفتاح الوزارة على دعم المبادرات العربية والبنى التحتية الإقليمية بما يضمن مرئية ومقروئية أفضل للإنتاج العلمي التونسي ومخرجات البحث الوطني، والاستعداد للمساهمة في وضع مقوّمات وبنية تحتية للعلم المفتوح لما لذلك من أثر إيجابي على تموقع البحث العلمي الوطني والعربي إقليمياً ودولياً.وجرى اللقاء بحضور المديرة العامة للمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني، أمال السماوي الشملي.يشار الى أن المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (ASREN) التي تضم شبكات البحث والتعليم الوطنية في المنطقة العربية وشركاء استراتيجيين تهدف إلى تنفيذ وإدارة واستدامة بنى تحتية الكترونية بين الدول العربية مخصصة لمؤسسات البحث والتعليم وتعزيز البحث والتعاون العلمي في الدول الأعضاء من خلال توفير بنى تحتية وخدمات الكترونية عالية المستوى.