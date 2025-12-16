شركة نقل تونس: تحويل وقتي لخطوط الحافلات المنطلقة من محطة "علي البلهوان" إلى محطة "الحبيب ثامر"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/transtu2017.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت شركة نقل تونس، في بلاغ صادر عنها، الثلاثاء، عن تحويل وقتي لخطوط الحافلات المنطلقة من محطة "علي البلهوان" إلى محطة "الحبيب ثامر".



ويأتي الإجراء، وفق المصدر ذاته، تبعا لأشغال الصيانة المزمع القيام بها من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، على مستوى نفق باب سويقة يومي السبت والأحد 20 و21 ديسمبر 2025، حيث سيتم غلق النفق وتحويل انطلاق جميع هذه الخطوط إلى المحطة الرئيسية "الحبيب ثامر".