كأس افريقيا 2025: أوغندا تطمح لترك بصمتها في دورة تلوح استثنائية

يعود المنتخب الأوغندي إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، بعد ست سنوات عن آخر حضور له في البطولة، بطموح كبير للتألق وترك بصمته في دورة تلوح استثنائية.

ويخوض منتخب "الرافعات"، بقيادة المدرب البلجيكي بول بوت، منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تونس ونيجيريا وتنزانيا، في تحدّ حقيقي أمام خصوم ذوي خبرة وقوة كبيرة.

ويطمح المنتخب الأوغندي، الذي تعود آخر مشاركة له في كأس الأمم الأفريقية إلى عام 2019، والذي بصم على مشاركة تاريخية في دورة 1978 ببلوغ النهائي أمام غانا، هذه المرة إلى الذهاب إلى أبعد نقطة بتجاوز الدور الأول والسعي بعزم نحو أبعد حدّ في البطولة.





وتأهل منتخب الرافعات إلى نهائيات كان المغرب بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، بعد مواجهاته مع جنوب إفريقيا والكونغو وجنوب السودان. وقد أكد هذا المسار القوي انتظام الفريق وعزمه على العودة إلى صفوف النخبة الإفريقية.



واستعدادا لهذه النسخة، خاض المنتخب مباراتين ضمن تصفيات المونديال إضافة إلى لقاءين وديين في نوفمبر (الهزيمة امام المغرب 4-0 والانتصار على تشاد 2-1) لتعزيز الانسجام وضبط التفاصيل الفنية والتكتيكية.

ويستهل المنتخب الاوغندي منافسات الكان بمواجهة المنتخب التونسي يوم 23 ديسمبر الجاري انطلاقا من الساعة 21.00 بتوقيت تونس بملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط، قبل مواجهة جاره التنزاني يوم 27 ديسمبر انطلاقا من الساعة 18.30 بملعب البريد بالرباط، ليختتم الدور الاول بملاقاة نيجيريا بتاريخ 30 ديسمبر انطلاقا من الساعة 17.00 بملعب المركب الرياضي بفاس.

وأكد القائد خالد أوتشو على أهمية قيادة اللاعبين ذوي الخبرة، قائلا: إن "الشباب يضيفون الطاقة، أما المخضرمون فيجلبون الهدوء". وأضاف أن هذا المزيج يمكّن منتخب الرافعات من الحفاظ على تماسكه وتركيزه، حتى في أصعب اللحظات.

بالنسبة للمدرب بول بوت، فإن فلسفة الفريق ترتكز بالدرجة الأولى على الأداء الجماعي، ويولي بوت اهتماما خاصا للوحدة والانضباط التكتيكي، وهما ميزتان أساسيتان لتجاوز تحديات كأس الأمم الإفريقية. كما يؤكد المدرب على أهمية الركلات الثابتة، التي غالبا ما تكون حاسمة في المباريات المعقدة.

