اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية: اللجنة الانتخابية المستقلة تقرر قبول ترشح محرز بوصيان لفترة نيابية جديدة

اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اليوم الثلاثاء ان اللجنة الانتخابية المستقلة قررت خلال اجتماعها مساء امس الاثنين قبول ترشح محرز بوصيان لرئاسة اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية لفترة نيابية جديدة و ذلك بمناسبة الجلسة العامة الانتخابية للجنة المقررة يوم 26 ديسمبر الجاري.

واوضحت اللجنة الاولمبية عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان اللجنة الانتخابية قررت قبول ترشحات عضوية الهيئة التنفيذية الاتي ذكرهم صلب اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية للفترة النيابية الجديدة:

سفيان الجريبي-هادية منصور-الحبيب الشريف-البشير الشريف- ايناس همامي-كريم الهلالي-محمد العزيز الفتني-سفيان الشواشي-صابر الجلاجلة-رضا المناعي-محسن التكروني-حاتم المرناوي-عبد المجيد جراد-حسين خرازي-مراد السنونسي-خالد عمارة-عارف البريني-الطاهر زارعي-محمد العادل الزهرة-فتحي بن زكري-اسكندر الحشيشة-الهادي الحوار-احمد ثابتي-فتحي المصمودي-رياض بلحاج-نهلة بن ابراهيم

