Babnet   Latest update 09:50 Tunis

ترامب يدافع عن الشرع بعد هجوم أودى بحياة 3 أمريكيين في تدمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6941130b7f9741.52550305_elnmikjpqgfho.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 06:26 قراءة: 0 د, 53 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع "يشعر بأسف شديد" حيال الهجوم الذي وقع في تدمر وأسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني ومدني أمريكي واحد.



وأشار ترامب إلى أن الهجوم وقع في منطقة من سوريا لا تخضع لسيطرة الحكومة الجديدة.


وقال ترامب عن الشرع: "هذا ليس له أي علاقة به". وكان ترامب قد استضاف الشرع في البيت الأبيض خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف ترامب: "يشعر بأسف شديد حيال ذلك، وهو يعمل على الأمر. إنه رجل قوي، وهذا لم يكن له أي علاقة بالحكومة السورية".

وكان الجيش الأمريكي وترامب قد حملا مسؤولية الهجوم لتنظيم داعش، وهدد ترامب بالرد على الحادث.

وبعث الشرع، يوم الأحد الماضي، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقتل الجنود الأمريكيين في ريف حمص.

وشدد الرئيس على إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف وعلى التزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأكد الرئيس الشرع تضامن الجمهورية العربية السورية مع عائلات الضحايا.

وأعلن البنتاغون، يوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية "جبانة" أقدم عليها تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320321


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-14
18°-12
  • Avoirs en devises
    24038,2

  • (15/12)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,42158 DT        1$ =2,91899 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/12)   3330,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :