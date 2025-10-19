Babnet   Latest update 17:29 Tunis

استغرقت 7 دقائق.. الكشف عن تفاصيل جديدة لسرقة متحف اللوفر الفرنسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f50cc8e4cc42.58734871_nilhmkgjopfeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 17:04 قراءة: 1 د, 15 ث
      
وصف جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني البرلماني اليميني الفرنسي، عملية السرقة في متحف اللوفر في باريس بأنها علامة على "انحطاط" فرنسا كدولة.

وكتب بارديلا على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "X": "متحف اللوفر رمز عالميٌ لثقافتنا. الواقعة التي أتاحت للصوص سرقة جواهر التاج الفرنسي كانت إذلالا لا يطاق لبلدنا. إلى أي مدى سيصل انحدار الدولة وانحطاطها؟".



وكانت مجموعة من اللصوص اقتحمت متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية، وسرقت تسع قطع مجوهرات من مجموعة الإمبراطورة الفرنسية جوزفين، زوجة الإمبراطور نابليون بونابرت.

ذكر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن عملية السرقة الكبرى التي تعرض لها صباح اليوم متحف اللوفر في باريس لم تستغرق سوى سبع دقائق.

وقال الوزير في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية إن "ثلاثة أو أربعة" لصوص نفذوا عملية السطو خلال "سبع دقائق".

وأشار نونيز إلى أنهم دخلوا المتحف من الخارج باستخدام "رافعة" وضعت على ظهر شاحنة لدخول "قاعة أبولو"، حيث ركزوا جهودهم على "خزانتين للعرض".


ووفقا للوزير، فقد "سرقوا مجوهرات لا تقدر بثمن" و"ذات قيمة تراثية".

وذكرت تقارير أن اللصوص المجهولين سرقوا تسع قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة أوجيني، بما في ذلك قلادة ودبوس زينة وتاج، قبل أن يتم العثور قرب المتحف على تاج الإمبراطورة الذي تعرض للكسر الجزئي أثناء عملية السرقة.

وأفادت النيابة العامة في باريس بفتح تحقيق بتهمة السرقة عبر عصابة منظمة وتشكيل عصابة لارتكاب جريمة، وتم إسناد الأبحاث إلى "فرقة مكافحة الإجرام التابعة للشرطة القضائية، بدعم من المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالأعيان الثقافية"، مضيفة أن الأضرار الدقيقة "قيد التقييم حاليا".


