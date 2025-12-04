Babnet   Latest update 12:18 Tunis

كل الأنظار تتجه غدا نحو واشنطن: المنتخب التونسي يتعرف على منافسيه في المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69316641c145a3.10605852_fniplqgkoejmh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Decembre 2025 - 11:41
      
يتجه الاهتمام غدا الجمعة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يتعرّف المنتخب التونسي لكرة القدم على منافسيه في نهائيات كأس العالم 2026 خلال حفل سحب القرعة الذي يحتضنه مركز جون كينيدي للفنون.

وسيكون المنتخب التونسي ضمن المستوى الثالث إلى جانب منتخبات: الجزائر، مصر، السعودية، قطر، النرويج، بنما، إسكتلندا، باراغواي، كوت ديفوار، أوزبكستان، وجنوب إفريقيا.



انتظار جماهيري كبير وأمل في مجموعة متوازنة

تترقب الجماهير التونسية القرعة بشغف كبير، أملاً في وقوع “نسور قرطاج” ضمن مجموعة متوازنة تفتح الباب أمام تحقيق هدف طال انتظاره: بلوغ الدور الثاني لأول مرة في تاريخ المشاركة التونسية.

وتأهل المنتخب الوطني إلى المونديال بعد مسار لافت جمع خلاله 28 نقطة من أصل 30 ممكنة، بفضل 9 انتصارات وتعادل واحد، وبدون قبول أي هدف.

ست مشاركات سابقة وذكريات خالدة

شاركت تونس في كأس العالم ست مرات أعوام:
1978 – 1998 – 2002 – 2006 – 2018 – 2022.

وتبقى ملحمة الأرجنتين 1978 أبرز ذكرى تونسية في المونديال، بعد الفوز التاريخي على المكسيك 3-1 والتعادل مع ألمانيا حاملة اللقب. كما شهد مونديال قطر 2022 فوزاً لافتاً على فرنسا 1-0.

مونديال استثنائي بـ48 منتخباً

تقام نهائيات كأس العالم 2026 بين 11 جوان و19 جويلية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على 16 ملعباً، في أكبر نسخة في تاريخ البطولة بـ48 منتخباً لأول مرة.

* الافتتاح: ملعب أزتيكا – مكسيكو سيتي
* النهائي: ملعب ميتلايف – نيوجيرسي

وسيُوزَّع الـ48 منتخباً على 12 مجموعة، ويتأهل إلى الدور 32 كل من صاحبي المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

أكبر تمثيل عربي في تاريخ المونديال

سيشهد مونديال 2026 مشاركة ثمانية منتخبات عربية لأول مرة، في سابقة تاريخية تعكس التطور المتصاعد للكرة العربية.


