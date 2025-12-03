كأس العرب قطر 2025: مدرب فلسطين يؤكد صعوبة المواجهة امام المنتخب التونسي

أكّد إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب التونسي غدًا الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب قطر 2025.



وأوضح أبو جزر، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة، أنّ المنتخب الفلسطيني يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في اللقاء الافتتاحي على المنتخب القطري، حامل لقب كأس آسيا في النسختين الماضيتين، مشيرًا إلى أنّ الانتصار منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثلاث نقاط “ثمينة للغاية”.



وشدّد المدرب الفلسطيني على احترامه للمنتخب التونسي، مؤكدًا أنه، وأن خسارته في الجولة الأولى أمام سوريا “لا تعكس مستواه الحقيقي”. وأضاف:“ندرك أن المباراة ستكون صعبة من الناحية التكتيكية، لكن ثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات وتسيير المواجهة بالشكل المطلوب”.ولفت أبو جزر إلى أنّ الفوز الأول رسم البسمة على وجوه الجماهير الفلسطينية، معتبرًا المنتخب “سفيرًا حقيقيًا لكل أبناء فلسطين”.من جهته، أكد اللاعبأنّ الأجواء داخل المجموعة “إيجابية للغاية” بعد الفوز على قطر، مضيفًا:“عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية جديدة من أجل تعزيز حظوظنا في التأهل للدور المقبل”.تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفلسطيني يتصدّر المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب السوري بثلاث نقاط، فيما يتذيل المنتخبان التونسي والقطري الترتيب دون رصيد.