Babnet   Latest update 16:25 Tunis

كأس العرب قطر 2025: مدرب فلسطين يؤكد صعوبة المواجهة امام المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e0323225ef3.56022973_gmelipqhnjofk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 15:23 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أكّد إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب التونسي غدًا الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب قطر 2025.

وأوضح أبو جزر، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة، أنّ المنتخب الفلسطيني يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في اللقاء الافتتاحي على المنتخب القطري، حامل لقب كأس آسيا في النسختين الماضيتين، مشيرًا إلى أنّ الانتصار منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة وثلاث نقاط “ثمينة للغاية”.



وشدّد المدرب الفلسطيني على احترامه للمنتخب التونسي، مؤكدًا أنه منتخب قوي وصاحب خبرة كبيرة، وأن خسارته في الجولة الأولى أمام سوريا “لا تعكس مستواه الحقيقي”. وأضاف:
“ندرك أن المباراة ستكون صعبة من الناحية التكتيكية، لكن ثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات وتسيير المواجهة بالشكل المطلوب”.

ولفت أبو جزر إلى أنّ الفوز الأول رسم البسمة على وجوه الجماهير الفلسطينية، معتبرًا المنتخب “سفيرًا حقيقيًا لكل أبناء فلسطين”.

من جهته، أكد اللاعب محمد صالح أنّ الأجواء داخل المجموعة “إيجابية للغاية” بعد الفوز على قطر، مضيفًا:
“عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية جديدة من أجل تعزيز حظوظنا في التأهل للدور المقبل”.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفلسطيني يتصدّر المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب السوري بثلاث نقاط، فيما يتذيل المنتخبان التونسي والقطري الترتيب دون رصيد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319644


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 | 12 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:15
05:43
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
17°-10
17°-11
17°-12
20°-15
  • Avoirs en devises
    24748,5

  • (02/12)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41917 DT        1$ =2,94143 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/12)   684,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :