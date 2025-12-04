صابة الزيتون 2025 – 2026: وفرة مرتقبة… وأسعار تُربك الفلاح والمستهلك

يتواصل موسم جني الزيتون منذ نحو شهر في وقت مازال فيه الفلاحون يعبّرون عن استيائهم من تدنّي الأسعار وارتفاع كلفة اليد العاملة، في مقابل بقاء أسعار زيت الزيتون مرتفعة لدى المستهلك رغم وفرة الإنتاج. وقد قدّم عبد الله الصحراوي، رئيس نقابة الزيّاتين بالساحلين والخبير المتذوّق لزيت الزيتون، قراءة تفصيلية للوضع خلال تدخّله في فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة.



تقدّم محدود في الجني بسبب نقص اليد العاملة



إنتاج وفير ونسبة زيت مرتفعة



أسعار غير مستقرة رغم وفرة الزيت



تقدم في التصدير… وإيطاليا أبرز المستوردين



الفلاح الحلقة الأضعف: دعوات للتدخل العاجل



أكّد الصحراوي أنّ تقدّم الجني لم يتجاوز، مرجعًا هذا البطء إلى نقص اليد العاملة وارتفاع تكلفة العامل التي بلغتإضافة إلى ما يسمى بـ"المونتو". كما أشار إلى أنّ الأسعار عند الفلاح مازالت متدنية، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام من الزيتون بينقدّر الصحراوي أن يتراوح الإنتاج الوطني بين، مستندًا إلى تحسّن نسبة الزيت التي بلغت هذا الموسمبفضل الأمطار الأخيرة، وهو ما يمثّل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالموسم الفارط الذي تراوحت فيه النسبة بينأوضح المتحدث أنّ الفلاح يبيع صفيحة الزيت بسعر يقارب(أي نحو 12 دينارًا للّتر)، بينما يصل السعر للمستهلك إلىداخل المعاصر. وشدّد على أنّ الزيت التونسي يُباع في الأسواق العالمية بما بينللّتر، وهو الأرخص مقارنة بالإسباني والتركي رغم جودته العالية.أفاد الصحراوي بأنّ تونس صدّرت حواليمن زيت الزيتون، فيما يبلغ المخزون المتبقي نحومن الموسم الماضي إضافة إلىلدى المنتجين. وأبرز أنّ إيطاليا تعدّ سوقًا رئيسية للزيت التونسي، باعتبار أن إنتاجها المحلي لا يغطي استهلاكها السنوي.جدّد رئيس نقابة الزيّاتين دعوته إلى:للحد من المضاربة،لمجابهة ارتفاع كلفة الجني،يعكس وفرة الإنتاج،وأكد أنّ الفلاحين يواجهون ضغوطًا كبيرة في ظل ارتفاع المصاريف وتراجع هامش الربح، محذرًا من انعكاسات ذلك على استدامة القطاع.