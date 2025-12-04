تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع بداية من 8 ديسمبر: نقابة الصيادلة تحذّر من “انهيار وشيك” لسلسلة توزيع الدواء

قرّر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع (Tiers Payant) لمنظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” ابتداءً من 8 ديسمبر 2025، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دقّ ناقوس الخطر حول الوضعية المالية الحرجة التي بلغها القطاع.



وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنّ هذا القرار سيظلّ ساري المفعول إلى حين تسوية الديون المتخلّدة بذمّة الكنام تجاه الصيادلة، وتوضيح الإطار القانوني المنظّم لعمل الصيدليات في ظلّ المستجدّات الأخيرة، إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء، بما في ذلك إمكانية تخصيص تمويل استثنائي للكنام في إطار قانون المالية 2026.



أزمة مالية خانقة تهدّد استمرارية الصيدليات



شهادات مباشرة: “وصلنا إلى 180 يوم دون خلاص… ولم نعد قادرين على العمل”



“وصلنا نزيفًا حقيقيًا… الصيدليات ما عادش عندها منين تخلّص المزوّدين. صحّة المواطن ولّت على المحك”.

“ما نجمناش نواصلو… المواطن باش يشري الدواء بكامل المبلغ ويسترجعو من الكنام”.

تهديد مباشر لحق المواطن في العلاج



مراسلات عاجلة إلى رئاسة الحكومة والوزارات



وأوضحت النقابة أنّ المفاوضات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الكنام، رغم خطورة الوضع. كما أشارت إلى أنّ الصيادلة يجدون أنفسهم أمامتضعهم على حافة العجز عن مواصلة نشاطهم.وأفاد البيان بأنّ، بدءاً من المصنعين مروراً بالصيدلية المركزية فموزّعي الأدوية وصولًا إلى الصيادلة، وذلك بسبب تعطل خلاص المستحقات المالية للصيدليات منذ أشهر.وتؤكد النقابة أنّ بعض الصيادلة اضطروا إلىأو تمويل نشاطهم من مواردهم الخاصة، فيما دخل آخرون في حالةالضرورية لشراء الأدوية.في مداخلة لها علىضمن برنامج، أوضحت، الكاتبة العامة المساعدة للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أنّ الصيدليات تمرّ بوضع “حرج جدّا”، مؤكدة أنّ:* الصيادلة* آجال الخلاص بلغت، رغم أن الاتفاقيات تنص على 60 يوماً* عدداً من موزّعي الأدوية بالجملةلعدم خلاص مستحقاتهم* بعض الصيدليات في المناطق الداخليةبسبب العجز عن دفع الإيجاروقالت بالحرف:وأكدت أنّ تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافعبعد استنفاد كل الحلول، مضيفة:حذّرت النقابة من أنّ تعليق هذا النظام سيؤثّر على، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الدخل المحدود، مؤكدة أنّ قدرة الصيدليات على توفير الدواء أصبحت “مهدّدة مباشرة”، خاصة فيوتابعت في بيانها أنّ الصيادلة “لم يعودوا قادرين على العمل في غياب الضمانات المالية والقانونية”، وأنّ استمرار الوضع على حاله قد يؤدي إلى “انهيار خطير للقطاع”.أعلنت النقابة أنّها راسلتووزيريوإدارة الكنام لتنبيههم إلى خطورة الوضع، داعية إلىينقذ القطاع ويحفظ حق المواطن في العلاج.وختم البيان بالتأكيد على أنّ هياكل المهنةتتيح حلولاً عملية ودائمة تحفظ كرامة الصيدلي وحق المريض واستقرار المنظومة الصحية.