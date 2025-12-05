خليفة "أبو شباب": سترى حماس الوجوه الحقيقية التي كان يجب أن تراها منذ وقت طويل

توعد زعيم الميليشيا الموالية لإسرائيل في غزة غسان الدهيني حماس بمواصلة القتال ضدها، وذلك في أول تصريح له بعد مقتل سلفه ياسر أبو شباب.



وقال الدهيني لصحيفة "ynet" العبرية: "بإذن الله، ووفقا لخطة أخي ياسر، سنكون تماما حيث كنا، بل أكثر تصميما وقوة. سنواصل القتال ضد آخر ما تبقى، حتى آخر إرهابي".



وأضاف الدهيني، الذي تم نقله إلى مستشفى برازيلي في عسقلان: "اليوم سترى حماس الوجوه الحقيقية التي كان يجب أن تراها منذ وقت طويل. سنريهم أننا مستمرون، وأننا مصدر أمل لكل الأحرار، لكل من ينتظرون رؤية نهاية هذه العصابة الإرهابية".ووسط تضارب الأنباء حول الفاعل، قتل ياسر أبو شباب، زعيم ميليشيا موالية لإسرائيل، في مدينة رفح بقطاع غزة.وأشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أنه أصيب خلال اشتباك مع أحد رجاله وتوفي في مستشفى إسرائيلي، بينما ذكرت مصادر أخرى أن حركة حماس أو جناحها العسكري، كتائب القسام، هي من دبرت الكمين.في المقابل، رجحت مصادر عسكرية إسرائيلية أن مقتله تم على يد أحد رجاله ضمن نزاع داخلي، معتبرة ذلك "تطورا سيئا لإسرائيل".