وكالات - اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس المفوضية الأوروبية بـ"مهاجمة حرية التعبير" على خلفية عزمها فرض غرامة ضخمة على "إكس" بسبب رفض المنصة الخضوع لـ"الرقابة".



وقال فانس في منشور على "إكس": "تنتشر أنباء بأن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستغرّم شركة X مئات الملايين من الدولارات لعدم انخراطها في الرقابة. يجب على الاتحاد الأوروبي دعم حرية التعبير، لا مهاجمة الشركات الأمريكية بسبب أشياء فارغة".



وفقا لمنتدى الكابيتول، تستعد المفوضية الأوروبية لإصدار أول عقوبة لها على الإطلاق بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) في الأيام المقبلة، وربما اليوم الجمعة. وأفاد شخصان مطلعان على المناقشات للمنتدى بأن التوقيت النهائي وحجم العقوبة لا يزالان قيد النقاش داخل المفوضية.وأفادت المصادر لمنتدى الكابيتول أن الغرامة المتوقعة لا تتعلق بإزالة المحتوى، بل بانتهاكات مزعومة تتعلق بشفافية الإعلانات والوصول إلى البيانات والتصميم المُضلّل.في العام الماضي، أصدرت المفوضية اتهامات أولية تتهم فيها شركة X - المعروفة سابقًا باسم تويتر - بخداع المستخدمين من خلال نظام العلامة الزرقاء، بحجة أن شارة التحقق لا تسمح للمستخدمين باتخاذ خيارات مدروسة بشأن الحسابات التي يتفاعلون معها.ومن المتوقع أن يكون الإجراء القادم محدودًا في حجمه، ولكنه سيمثل أول خطوة إنفاذ من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون يوسع بشكل كبير التزامات المنصات الإلكترونية الكبيرة العاملة في الاتحاد.