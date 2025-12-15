Babnet   Latest update 10:59 Tunis

10 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا

Publié le Lundi 15 Decembre 2025
      
قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالنزول في العقاب في حق الكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان، وذلك من 14 سنة إلى 10 سنوات سجنا.

كما أصدرت المحكمة أحكاما سجنية في حق عدد من أعضاء النقابة تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام سجنا، وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية، والمضاربة في العقارات، وجمع تبرعات دون ترخيص، وغيرها من التهم.



ويذكر أن حطاب بن عثمان كان قد حوكم ابتدائيا بـ 14 سنة سجنا، في حين صدرت في الطور الابتدائي أحكام بالسجن بين 3 و5 سنوات في حق عدد من أعضاء النقابة، وذلك على ذمة القضية نفسها.


