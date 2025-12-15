10 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63ede3d79679b9.94094836_pholmkjieqgnf.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بالنزول في العقاب في حق الكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان، وذلك من 14 سنة إلى 10 سنوات سجنا.



كما أصدرت المحكمة أحكاما سجنية في حق عدد من أعضاء النقابة تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام سجنا، وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية، والمضاربة في العقارات، وجمع تبرعات دون ترخيص، وغيرها من التهم.









ويذكر أن حطاب بن عثمان كان قد حوكم ابتدائيا بـ 14 سنة سجنا، في حين صدرت في الطور الابتدائي أحكام بالسجن بين 3 و5 سنوات في حق عدد من أعضاء النقابة، وذلك على ذمة القضية نفسها.

