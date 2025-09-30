السلطات الفرنسية توقف حليمة بن علي في باريس

أوقفت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025،، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في العاصمة باريس، وذلك بطلب رسمي من السلطات التونسية.ووفق ما أوردته صحيفةالفرنسية، من المنتظر أن تمثل حليمة بن علي يوم غد الأربعاء أمام المستشار المفوض للنظر في مسألةأو وضعها تحت المراقبة القضائية، دون تقديم معطيات إضافية حول فحوى القرار المرتقب.