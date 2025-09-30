السلطات الفرنسية توقف حليمة بن علي في باريس
أوقفت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في العاصمة باريس، وذلك بطلب رسمي من السلطات التونسية.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro الفرنسية، من المنتظر أن تمثل حليمة بن علي يوم غد الأربعاء أمام المستشار المفوض للنظر في مسألة ترحيلها إلى تونس أو وضعها تحت المراقبة القضائية، دون تقديم معطيات إضافية حول فحوى القرار المرتقب.
يذكر أن حليمة بن علي هي الابنة الصغرى للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من زوجته ليلى الطرابلسي، وقد غادرت تونس برفقة والديها خلال الثورة، وكان عمرها آنذاك 18 سنة.
