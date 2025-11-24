في حقه مناشير تفتيش وبطاقة جلب... محاصرة بارون ترويج المخدرات في خزندار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بخزندار من محاصرة وإيقاف أحد أبرز المشتبه بهم في ترويج المخدرات بالجهة، وذلك بعد عملية تتبع أمنية دقيقة.



ويُذكر أن الموقوف صادر في حقه بطاقة جلب لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة، إضافة إلى 3 مناشير تفتيش لفائدة:









* الشرطة العدلية بباب بحر من أجل ترويج المخدرات،

* مركز الأمن الوطني بالزهروني،

* مركز الأمن الوطني بخزندار من أجل الإضرار بملك الغير.



وقد تم إيقاف المشتبه به في حالة تلبس وبحوزته كمية من مخدر الزطلة.



وبإذن من النيابة العمومية، تم الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث من أجل قضايا تتعلق بـ جرائم المخدرات.

