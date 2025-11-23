جلس إلى جانبها ولم تكن تعرفه.. الوزيرة الأمريكية الأكثر ترحيبا بكريستيانو رونالدو

كشفت وزيرة الزراعة الأمريكية برووك رولنز عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض مؤخرا.



وكان النجم البرتغالي في واشنطن ضمن وفد زائر من المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رونالدو علنا في الولايات المتحدة منذ عام 2017.



OH, WHAT A NIGHT!



Thank you, @POTUS and @FLOTUS, for hosting the most lovely dinner — pure class from start to finish.



So proud of our peacemaking, world-changing President Trump.



(…and sitting with the incredible @Cristiano and his amazing wife Gio was pretty special!!!) pic.twitter.com/3blgStm3qY — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) November 19, 2025

وكتبت الوزيرة برووك التي حضرت العشاء برفقة زوجها على حسابها في إنستغرام:"ما زلت أحاول فهم ما حصل أنا ومارك تشرفنا باللقاء والترحيب بالكثير من الأصدقاء الرائعين من حول العالم عندما جلست على الكرسي المخصص لي لاحظت أن بطاقة الشخص الجالس بجواري تحمل اسم مستر رونالدو وتساءلت في نفسي من يمكن أن يكون هذا الشخص ؟ بعد دقائق جاء شخص طويل القامة بابتسامة عريضة وجلس بجانبي.وتابعت الوزيرة في منشورها:"أولادي شعروا بالخجل كثيرا لأنني لم أكن أعرفه وقالوا لي: ماما لديه متابعون على إنستغرام أكثر من أي شخص آخر في العالم بعد ثوان عقدنا صداقة سريعة ومن المؤكد أننا حصلنا على جائزة الأكثر مرحا على الطاولة".وقالت بروك رولينز: "كريستيانو وجورجينا شكرا لكما على الضحك وعلى حبنا المشترك ووطنيتنا لبلدينا، وعلى جعل هذه الليلة الجميلة أكثر روعة لقد ملأ لطفهما وتواضعهما وبهجتهما الغرفة لا شيء يضاهي تكوين صداقات جديدة يا لها من نعمة (لكنني أؤكد أن كرة القدم الأمريكية لا تزال الأفضل)".وختمت وزيرة الزراعة: "ممتنة جدًا لكوني جزءا من هذا الفريق الذي غير قواعد اللعبة في هذه اللحظة التاريخية".وبهذا الظهور الجديد يواصل كريستيانو رونالدو رسم مسار استثنائي خارج الملعب، يوازي بل ويتفوق أحيانا على إنجازاته الرياضية، ويعزز موقعه كواحد من أقوى المؤثرين في تاريخ الرياضة العالمية.