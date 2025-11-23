Babnet   Latest update 20:40 Tunis

جلس إلى جانبها ولم تكن تعرفه.. الوزيرة الأمريكية الأكثر ترحيبا بكريستيانو رونالدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692357fd33dbe8.29275556_gmpkhonfjleiq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 19:50 قراءة: 1 د, 34 ث
      
كشفت وزيرة الزراعة الأمريكية برووك رولنز عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض مؤخرا.

وكان النجم البرتغالي في واشنطن ضمن وفد زائر من المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رونالدو علنا في الولايات المتحدة منذ عام 2017.



وكتبت الوزيرة برووك التي حضرت العشاء برفقة زوجها على حسابها في إنستغرام:"ما زلت أحاول فهم ما حصل أنا ومارك تشرفنا باللقاء والترحيب بالكثير من الأصدقاء الرائعين من حول العالم عندما جلست على الكرسي المخصص لي لاحظت أن بطاقة الشخص الجالس بجواري تحمل اسم مستر رونالدو وتساءلت في نفسي من يمكن أن يكون هذا الشخص ؟ بعد دقائق جاء شخص طويل القامة بابتسامة عريضة وجلس بجانبي.

وتابعت الوزيرة في منشورها:"أولادي شعروا بالخجل كثيرا لأنني لم أكن أعرفه وقالوا لي: ماما لديه متابعون على إنستغرام أكثر من أي شخص آخر في العالم بعد ثوان عقدنا صداقة سريعة ومن المؤكد أننا حصلنا على جائزة الأكثر مرحا على الطاولة".

وقالت بروك رولينز: "كريستيانو وجورجينا شكرا لكما على الضحك وعلى حبنا المشترك ووطنيتنا لبلدينا، وعلى جعل هذه الليلة الجميلة أكثر روعة لقد ملأ لطفهما وتواضعهما وبهجتهما الغرفة لا شيء يضاهي تكوين صداقات جديدة يا لها من نعمة (لكنني أؤكد أن كرة القدم الأمريكية لا تزال الأفضل)".

وختمت وزيرة الزراعة: "ممتنة جدًا لكوني جزءا من هذا الفريق الذي غير قواعد اللعبة في هذه اللحظة التاريخية".
وبهذا الظهور الجديد يواصل كريستيانو رونالدو رسم مسار استثنائي خارج الملعب، يوازي بل ويتفوق أحيانا على إنجازاته الرياضية، ويعزز موقعه كواحد من أقوى المؤثرين في تاريخ الرياضة العالمية.


