المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر يفتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من الصالون الوطنى للفنون التشكيلية

<img src=http://www.babnet.net/images/9/art-plastique.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عن فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات الصالون الوطني للفنون التشكيلية في دورته الثانية التي ستقام من 24 جانفي إلى 24 فيفرى 2026. وقد حدد يوم 22 ديسمبر 2025 آخر أجل لتقديم الترشحات للراغبين في المشاركة في هذا الصالون الذي يقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

وعلى الفنانين التشكيليين الراغبين في المشاركة التسجيل وإيداع ملفات ترشحاتهم عن بعد عبر الرابط المتوفر على صفحة المتحف على فايسبوك.

ووفق بلاغ المنظمين، يجب أن يتضمن ملف الترشح وجوبا استمارة ترشح يتم تعميرها، وسيرة ذاتية للمترشح على ألا تتجاوز 200 كلمة (بصيغة الوورد) مرفقة بصورته، وصورة لخمسة أعمال فنية من رصيد الفنان غير التي سيتم المشاركة بها.





وينبغي أن يتضمن الملف كذلك، سيرة فنية مختصرة للمترشح لا تتجاوز 5 أسطر ليتم تضميها بكتالوغ الدورة محررة باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب صور للأعمال المقترح ترشيحها للمشاركة على ألا تتجاوز 3 أعمال للفنان الواحد وذلك بصيغة JPG مرفقة بوثيقة بصيغة "الوورد" تتضمن بيانات الأعمال المقترحة.



ويحتوي الملف أيضا على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح ونسخة من التزام وترخيص في استغلال مصنف فني تسحب من الصفحة الرسمية للمتحف الوطنى للفن الحديث والمعاصر معرف بالإمضاء.

ووفق بلاغ صادر عن المتحف، يتم انتقاء الأعمال المقترحة للمشاركة بناء على رأي لجنة فنية متكونة من فنانين وخبراء مشهود لهم بالكفاءة في المجال الفني محدثة في الغرض. وينبغي أن يتضمن الملف كذلك، سيرة فنية مختصرة للمترشح لا تتجاوز 5 أسطر ليتم تضميها بكتالوغ الدورة محررة باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب صور للأعمال المقترح ترشيحها للمشاركة على ألا تتجاوز 3 أعمال للفنان الواحد وذلك بصيغة JPG مرفقة بوثيقة بصيغة "الوورد" تتضمن بيانات الأعمال المقترحة.ويحتوي الملف أيضا على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح ونسخة من التزام وترخيص في استغلال مصنف فني تسحب من الصفحة الرسمية للمتحف الوطنى للفن الحديث والمعاصر معرف بالإمضاء.ووفق بلاغ صادر عن المتحف، يتم انتقاء الأعمال المقترحة للمشاركة بناء على رأي لجنة فنية متكونة من فنانين وخبراء مشهود لهم بالكفاءة في المجال الفني محدثة في الغرض.