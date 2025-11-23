Babnet   Latest update 17:36 Tunis

الرابطة الأولى – الدفعة الثانية – النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69232c53b04501.05981926_gieokfpqlnjmh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 23 Novembre 2025
      
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت اليوم الأحد:

الأحد 23 نوفمبر 2025


ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 4 – مستقبل قابس 0
الأهداف:
أمادو ندياي (47)
عياض الرياحي (53)
يوسف السعفي (71)
أمير الجوادي (89)

ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان 1 – الاتحاد المنستيري 2
الأهداف:
مستقبل سليمان: ضياء الدين الجبلي (69)
الاتحاد المنستيري: معز الحاج علي (45)مهدي القنوني (66)

ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي 0 – النادي الإفريقي 1
الهدف: محمد الصادق محمود (39)

الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي 0 – النادي الصفاقسي 1
الهدف: هشام بكار (ض ج 23)

ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – اتحاد بن قردان (تأجلت إلى موعد لاحق)

السبت 22 نوفمبر

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى 2 – شبيبة العمران 1
الأهداف:
مستقبل المرسى: أحمد الحضري (57) ض جفيليب أدجو (75)
شبيبة العمران: محمد العسكري (45)

ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 0 – نجم المتلوي 1
الهدف: محمد بن حسين (89)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور)
الترجي الجرجيسي 3 – النادي البنزرتي 0
الأهداف:
مؤمن الرحماني (34)
جاسم بالكيلاني (75)
أشرف بن ضياف (86) ض ج

الترتيب

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| --------------------- | ------ | ------ | ----- | ----- | ------ | ------ | -------- |
| الترجي الرياضي | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 |
| النادي الإفريقي | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 |
| الملعب التونسي | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 |
| الترجي الجرجيسي | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 |
| نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 |
| النجم الساحلي | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 |
| مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 |
| اتحاد بن قردان | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 |
| النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 |
| شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 |
| شبيبة القيروان | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 |
| مستقبل سليمان | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 |
| الأولمبي الباجي | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 |
| مستقبل قابس | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 |


