الرابطة الأولى – الدفعة الثانية – النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69232c53b04501.05981926_gieokfpqlnjmh.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت اليوم الأحد:



الأحد 23 نوفمبر 2025





ملعب الهادي النيفر بباردو



الملعب التونسي 4 – مستقبل قابس 0

الأهداف:

أمادو ندياي (47)

عياض الرياحي (53)

يوسف السعفي (71)

أمير الجوادي (89)



ملعب بئر بورقبة

مستقبل سليمان 1 – الاتحاد المنستيري 2

الأهداف:

مستقبل سليمان: ضياء الدين الجبلي (69)

الاتحاد المنستيري: معز الحاج علي (45) – مهدي القنوني (66)



ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي 0 – النادي الإفريقي 1

الهدف: محمد الصادق محمود (39)



الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي 0 – النادي الصفاقسي 1

الهدف: هشام بكار (ض ج 23)



ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – اتحاد بن قردان (تأجلت إلى موعد لاحق)



السبت 22 نوفمبر

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى 2 – شبيبة العمران 1

الأهداف:

مستقبل المرسى: أحمد الحضري (57) ض ج – فيليب أدجو (75)

شبيبة العمران: محمد العسكري (45)



ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان 0 – نجم المتلوي 1

الهدف: محمد بن حسين (89)



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (دون حضور جمهور)

الترجي الجرجيسي 3 – النادي البنزرتي 0

الأهداف:

مؤمن الرحماني (34)

جاسم بالكيلاني (75)

أشرف بن ضياف (86) ض ج



الترتيب

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |

| --------------------- | ------ | ------ | ----- | ----- | ------ | ------ | -------- |

| الترجي الرياضي | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 |

| النادي الإفريقي | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 7 |

| الملعب التونسي | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 4 |

| النادي الصفاقسي | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 9 |

| الاتحاد المنستيري | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 |

| الترجي الجرجيسي | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 |

| نجم المتلوي | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 |

| النجم الساحلي | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 14 |

| مستقبل المرسى | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 15 |

| اتحاد بن قردان | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 |

| النادي البنزرتي | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 |

| شبيبة العمران | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 |

| شبيبة القيروان | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 27 |

| مستقبل سليمان | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 |

| الأولمبي الباجي | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 |

| مستقبل قابس | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21 |

