اليوم... مثول عبير موسي أمام الدائرة الجنائية في قضية "مكتب الضبط"
تمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، أمام الدائرة الجنائية الرابعة بقصر العدالة بتونس في إطار ما يُعرف بـ"قضية مكتب الضبط"، وفق ما أكده رئيس هيئة الدفاع عنها علي البجاوي.
وأوضح المصدر ذاته أن عبير موسي محالة بموجب أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية، وتصل العقوبة القصوى فيه إلى الإعدام.
