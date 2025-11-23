بوعسكر: هيئة الانتخابات جاهزة لتنظيم البلديات خلال 3 أشهر.. وإجراء الاستحقاق لا يجب أن يتجاوز 2026

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، فجر الأحد، أن الهيئة جاهزة وقادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف ثلاثة أشهر، مشددًا على أن تنظيم هذا الاستحقاق يقتضي إصدار قانون أساسي جديد للبلديات يُنهي العمل بمجلة الجماعات المحلية، باعتبارها لم تعد منسجمة مع البناء الدستوري الجديد.



وأوضح بوعسكر، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن إجراء الانتخابات البلدية يعد "أولوية ملحّة"، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يتجاوز تنظيمها سنة 2026، باعتبار أن العام المقبل يمثل "الفترة الزمنية الوحيدة المتاحة".



إصلاحات مطلوبة قبل الانتخابات



سحب الوكالة مبدأ دستوري



الدوائر التشريعية بالخارج



دفاع عن استقلالية الهيئة



ملفات أخرى على طاولة الهيئة



انتقادات نيابية



جلسات متواصلة



وشدد رئيس الهيئة على أن القانون المرتقب يجب أن يحسم عدة نقاط أساسية أبرزها:وفي ما يتعلق بموضوع، الذي أثاره عدد من النواب، أكد بوعسكر أن هذا الإجراءمعمول به في نحو، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يقتصر علىدون التدخل في مضمونها.وحول استكمال الانتخابات التشريعية في الدوائر المخصصة للتونسيين بالخارج، شدد بوعسكر على أن الهيئة، بل تنتظرسواء داخل البلاد أو خارجها.وجدد بوعسكر تأكيده أن الهيئة:* تتمتع بـ* لها الحق فيمضيفًا أن الهيئة "لن تتردد في الدفاع عن نفسها وعن أعضائها عند الضرورة".كما تطرّق رئيس الهيئة إلى عدة ملفات من بينها:* وضعيةوشهدت الجلسة انتقادات من عدد من النواب بخصوص:مقارنة بالسنة الماضية، في ظل سياسة تقشف عامّة.وتداعيات ذلك على خدمات النظافة والبنية التحتية.، خاصة ما يتعلق بتمثيل التونسيين بالخارج وصعوبة جمع التزكيات.كما تساءل نواب آخرون عن:وطُرحت أيضًا قضايا مرتبطة:على خلفية مواقف تخص المسار الانتخابي.، مع مطالبات بسحب هذه القضايا احترامًا لحرية الصحافة.ومن المنتظر أن يستأنف البرلمان والغرفة الثانية، اليوم الأحد،ضمن جدول أعمال الميزانيات القطاعية.