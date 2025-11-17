بعد ان قضى ليلته في المعهد في تحدي تيك توك ..طرد التلميذ نهائيا…

استضاف برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، من تقديم هدى الورغمي، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة لطفي القفصاوي، للحديث عن قرار الطرد النهائي لتلميذ بعد نشره فيديو ضمن تحدّي على "تيك توك"، وقضائه الليلة داخل المعهد في إطار المحتوى المصوّر الذي أثار جدلاً واسعاً.



أكد القفصاوي أنّلم يكن بسبب الفيديو المتداول، بل نتيجةتخصّ التلميذ:حول سوء السلوك،بينهم وليّة تلميذة تحدّثت عن تنمّر،مشيراً إلى أن هذه التقارير، لكن الأخير سلط الضوء على وضعية التلميذ.أوضح القفصاوي أنّ التلميذ، خلال جلسة، حاولعلى أحد الأساتذة بعبارات وصفها بغير المقبولة، ما ساهم في تشديد العقوبة.وأضاف أنّ الهدف من مجلس التربية ليس العقاب في حد ذاته، بلوحماية المناخ التربوي.ذكر القفصاوي أنّ التلميذ عاد إلى المؤسسة بعد صدور قرار الطرد وأحدث، قبل أن يتدخل أعوان الأمن والمندوب الجهوي للتربية، مؤكداً أنه أصبح ملزماً بعدم الاقتراب من المعهد.توقف القفصاوي عند انتشار فيديوات أخرى داخل الأقسام تُظهر سلوكيات مسيئة، من بينها:* الأكل داخل الأقسام خلال الدروس،* تصوير التلاميذ أثناء استعمال الهواتف الجوالة رغم منعها.وقال إن هذه الممارساتوتضعف مكانة المربي.بيّن القفصاوي أنّ الطرد يخصّوليس جميع المؤسسات، ما يمنح التلميذ فرصةفي معهد آخر، مؤكداً الحاجة إلىقد تتكفل بها المندوبية.كشف القفصاوي عن حادثة أخرى تخصّالذي يضم أكثر من 2500 تلميذ، حيث وجد نفسه محلبعد اقتراح طرد ابنها من جميع المؤسسات، معتبراً أن مثل هذه القضايا تمسّ منوتزيد الضغوط على الإطار التربوي.اختتم القفصاوي بالتأكيد على ضرورة توفير حماية أكبر للمربين والمديرين، في ظل تزايد الاعتداءات اللفظية وحملات التشويه عبر منصات التواصل الاجتماعي، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية.