Babnet   Latest update 20:11 Tunis

بعد ان قضى ليلته في المعهد في تحدي تيك توك ..طرد التلميذ نهائيا…

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690d8d20524601.60658913_iplomgjhefqkn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 17 Novembre 2025 - 19:40 قراءة: 2 د, 2 ث
      
استضاف برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، من تقديم هدى الورغمي، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة لطفي القفصاوي، للحديث عن قرار الطرد النهائي لتلميذ بعد نشره فيديو ضمن تحدّي على "تيك توك"، وقضائه الليلة داخل المعهد في إطار المحتوى المصوّر الذي أثار جدلاً واسعاً.

القرار لا يتعلق بالفيديو فقط


أكد القفصاوي أنّ الطرد النهائي لم يكن بسبب الفيديو المتداول، بل نتيجة تراكم خمس تقارير تخصّ التلميذ:


* ثلاثة تقارير من أساتذة حول سوء السلوك،
* تقارير من أولياء بينهم وليّة تلميذة تحدّثت عن تنمّر،
مشيراً إلى أن هذه التقارير سابقة لنشر الفيديو، لكن الأخير سلط الضوء على وضعية التلميذ.
أخبار ذات صلة:
بعد فيديو المبيت في المعهد... " تلميذ التيك توك ينشر فيديو مثير للجدل مع والدته من المندوبية"...

سوء سلوك أثناء مجلس التربية

أوضح القفصاوي أنّ التلميذ، خلال جلسة مجلس التربية، حاول التهجم لفظياً على أحد الأساتذة بعبارات وصفها بغير المقبولة، ما ساهم في تشديد العقوبة.
وأضاف أنّ الهدف من مجلس التربية ليس العقاب في حد ذاته، بل ردع السلوكيات المسيئة وحماية المناخ التربوي.

التلميذ أحدث فوضى بعد صدور القرار

ذكر القفصاوي أنّ التلميذ عاد إلى المؤسسة بعد صدور قرار الطرد وأحدث بلبلة، قبل أن يتدخل أعوان الأمن والمندوب الجهوي للتربية، مؤكداً أنه أصبح ملزماً بعدم الاقتراب من المعهد.

فيديوات أخرى تمسّ من هيبة المؤسسة

توقف القفصاوي عند انتشار فيديوات أخرى داخل الأقسام تُظهر سلوكيات مسيئة، من بينها:

* الأكل داخل الأقسام خلال الدروس،
* تصوير التلاميذ أثناء استعمال الهواتف الجوالة رغم منعها.

وقال إن هذه الممارسات تسيء إلى هيبة المؤسسة التربوية وتضعف مكانة المربي.

حق التلميذ في مواصلة الدراسة

بيّن القفصاوي أنّ الطرد يخصّ المعهد فقط وليس جميع المؤسسات، ما يمنح التلميذ فرصة لمواصلة دراسته في معهد آخر، مؤكداً الحاجة إلى متابعة نفسية قد تتكفل بها المندوبية.

إشكالات أخرى داخل المؤسسات التربوية

كشف القفصاوي عن حادثة أخرى تخصّ مدير معهد الوفاء الذي يضم أكثر من 2500 تلميذ، حيث وجد نفسه محل بحث في قضية تحرش رفعتها ولية تلميذ بعد اقتراح طرد ابنها من جميع المؤسسات، معتبراً أن مثل هذه القضايا تمسّ من هيبة المدير وتزيد الضغوط على الإطار التربوي.

دعوة لحماية الإطار التربوي

اختتم القفصاوي بالتأكيد على ضرورة توفير حماية أكبر للمربين والمديرين، في ظل تزايد الاعتداءات اللفظية وحملات التشويه عبر منصات التواصل الاجتماعي، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318656


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:11
14:49
12:11
06:59
05:30
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-17
21°-15
21°-14
22°-12
15°-11
  • Avoirs en devises
    24915,6

  • (17/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,42002 DT        1$ =2,93965 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/11)   909,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*