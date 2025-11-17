بعد ان قضى ليلته في المعهد في تحدي تيك توك ..طرد التلميذ نهائيا…
استضاف برنامج "60 دقيقة" على إذاعة الديوان أف أم، من تقديم هدى الورغمي، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة لطفي القفصاوي، للحديث عن قرار الطرد النهائي لتلميذ بعد نشره فيديو ضمن تحدّي على "تيك توك"، وقضائه الليلة داخل المعهد في إطار المحتوى المصوّر الذي أثار جدلاً واسعاً.
القرار لا يتعلق بالفيديو فقط
أكد القفصاوي أنّ الطرد النهائي لم يكن بسبب الفيديو المتداول، بل نتيجة تراكم خمس تقارير تخصّ التلميذ:
* ثلاثة تقارير من أساتذة حول سوء السلوك،
* تقارير من أولياء بينهم وليّة تلميذة تحدّثت عن تنمّر،
مشيراً إلى أن هذه التقارير سابقة لنشر الفيديو، لكن الأخير سلط الضوء على وضعية التلميذ.
سوء سلوك أثناء مجلس التربيةأوضح القفصاوي أنّ التلميذ، خلال جلسة مجلس التربية، حاول التهجم لفظياً على أحد الأساتذة بعبارات وصفها بغير المقبولة، ما ساهم في تشديد العقوبة.
وأضاف أنّ الهدف من مجلس التربية ليس العقاب في حد ذاته، بل ردع السلوكيات المسيئة وحماية المناخ التربوي.
التلميذ أحدث فوضى بعد صدور القرارذكر القفصاوي أنّ التلميذ عاد إلى المؤسسة بعد صدور قرار الطرد وأحدث بلبلة، قبل أن يتدخل أعوان الأمن والمندوب الجهوي للتربية، مؤكداً أنه أصبح ملزماً بعدم الاقتراب من المعهد.
فيديوات أخرى تمسّ من هيبة المؤسسةتوقف القفصاوي عند انتشار فيديوات أخرى داخل الأقسام تُظهر سلوكيات مسيئة، من بينها:
* الأكل داخل الأقسام خلال الدروس،
* تصوير التلاميذ أثناء استعمال الهواتف الجوالة رغم منعها.
وقال إن هذه الممارسات تسيء إلى هيبة المؤسسة التربوية وتضعف مكانة المربي.
