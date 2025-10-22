رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول الذي يتضمّن إقصاء إحدى الدّول الشّقيقة يقتضي الواجب مساءلة صاحبه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6822dfaa5ca939.46213495_fjloikgmqnphe.jpg width=100 align=left border=0>

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدين بن الشيخ ،على أنّه في الوقت الذي تعمل فيه تونس على إيجاد أسواق جديدة لتصدير التمور، يصدر بلاغ غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه ويتضمّن إقصاء لإحدى الدّول الشّقيقة



وقال رئيس الدولة انّ أشقّاؤنا يبقون دائما أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشّقيق شقيقه حتّى وإن اختلفا في المقاربات وفي المواقف،فاختياراتنا هي اختياراتنا، لن نقبل أن يتدخّل فيها أحد، ولكن وشائج القُربى هي تاريخنا ،بل قدرنا في إطار الاحترام المتبادل





أخبار ذات صلة: القرار التونسي باستثناء السوق المغربية من تصدير التمور محل تساؤل...



كما تعرّض رئيس الجمهورية وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ، إلى الصّابة القياسيّة في التمور وفي القموح وفي زيت الزّيتون ،وفي عدد من الزراعات الأخرى بعد أن منّ اللّه على تونس بالغيث النّافع في كامل جهات البلاد إثر سنوات عجاف كان لها الأثر البالغ على الأمن الغذائي الوطني



أمّا عن الصّابة القياسيّة لزيت الزيتون، فقد أسدى رئيس الدولة تعليماته بمزيد الوقوف إلى جانب صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في مستوى العصر والتخزين وتبسيط إجراءات حصولهم على قروض ميسّرة ،مشيرا إلى أنّ طاقة تخزين ديوان الزّيت لم ترتفع على الوجه المطلوب بين السنة الماضية والسنة الجارية، ويتّجه الى مضاعفة الجهود حتّى يستعيد هذا الدّيوان وتستعيد سائر الدواوين الأخرى أدوراها التي أُحدثت من أجلها



وكما هو الشأن بالنسبة إلى قطاع التمور، أكّد رئيس الدّولة على ضرورة العمل من أجل تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة ،خاصّة وأنّ عديد الدّول في أمريكا اللاّتينيّة وفي آسيا أبدت استعدادها لتوريده مع التّشجيع على تعليبه في تونس حتّى تُعرف حقيقة مصدره مع راية وطننا العزيز. كما تعرّض رئيس الجمهورية وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ، إلى الصّابة القياسيّة في التمور وفي القموح وفي زيت الزّيتون ،وفي عدد من الزراعات الأخرى بعد أن منّ اللّه على تونس بالغيث النّافع في كامل جهات البلاد إثر سنوات عجاف كان لها الأثر البالغ على الأمن الغذائي الوطنيأمّا عن الصّابة القياسيّة لزيت الزيتون، فقد أسدى رئيس الدولة تعليماته بمزيد الوقوف إلى جانب صغار الفلاّحين على وجه الخصوص في مستوى العصر والتخزين وتبسيط إجراءات حصولهم على قروض ميسّرة ،مشيرا إلى أنّ طاقة تخزين ديوان الزّيت لم ترتفع على الوجه المطلوب بين السنة الماضية والسنة الجارية، ويتّجه الى مضاعفة الجهود حتّى يستعيد هذا الدّيوان وتستعيد سائر الدواوين الأخرى أدوراها التي أُحدثت من أجلهاوكما هو الشأن بالنسبة إلى قطاع التمور، أكّد رئيس الدّولة على ضرورة العمل من أجل تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة ،خاصّة وأنّ عديد الدّول في أمريكا اللاّتينيّة وفي آسيا أبدت استعدادها لتوريده مع التّشجيع على تعليبه في تونس حتّى تُعرف حقيقة مصدره مع راية وطننا العزيز.