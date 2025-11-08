بعد فيديو المبيت في المعهد... " تلميذ التيك توك ينشر فيديو مثير للجدل مع والدته من المندوبية"

استفزاز جديد… وصمت غريب من بعض الأولياء



تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة: “خذوا منه الهاتف” و“أين الأم قبل الفيديو؟”



"كان جيت أنا عاملة هكة راو حتي حد متكلم عليا"،

"ما لقيت ما نقول، كان مساكن أمك وبوك"، في إشارة إلى دور الأولياء الذين سمحوا بتجاوز كل الحدود التربوية.

"ربي يكون في عون أمو وبوه، ولو أنو عندهم جانب كبير من المسؤولية، هذا الجيل هو الناتج متاعنا، وهو مرآة قيمنا الاجتماعية والتربوية المتدهورة."

"أول حاجة يتحولو التلفون، ثاني حاجة يطرد ليكون عبرة، وثالث حاجة يتربّى من جديد."

"رسولنا قال خشنوا أولادكم، وإحنا ولّينا نرمّوهم زبدة. التربية الحديثة طلعت كارثة!"

"البحوث متاعي أثبتت نجاعة الشلاكة نيلون والفلفل الحار وعصاة الزيتون!"

"نحب نقول للام، يعطيني وسع بالك ودمّك البارد."

"شبيه مرخي وفرحان؟ تحسو فرحان اللي يصور في المندوبية! ربي يشفيه ويهديه."

"الحمد لله على ما عطاني ربي، والله شيء يخوّف."

جيل التيك توك أم جيل الفراغ؟



خلاصة: حين يغيب التأديب... يتكلم “الترند”



“أين الأب؟ أين الأم قبل أن تشتعل الكاميرا؟”

عديد المعلقين حمّلوا الأولياء جزءًا كبيرًا من المسؤولية عنففي الوقت الذي تتعامل فيه وزارة التربية مع هذه الحوادث كملفات سلوكية تستوجب المعالجة النفسية والاجتماعية، يرى متابعون أن بعض الأولياء، مكتفين بالدفاع عن أبنائهم ولو على حساب احترام المدرسة والمربين.ويؤكد مختصون أن، وأن التهاون في ضبط السلوك منذ الصغر هو ما يؤدي إلى ظهور جيل "يستهزئ بالقيم ويستعرض الانحراف على المنصات الاجتماعية".تحت مقطع الفيديو، تفاعل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكمٍّ كبير من، عبّرت عنمن سلوك التلميذ ومن ردّ فعل أسرته:كتبتمستنكرة غياب الصرامة الأسرية مقارنة بجيل سابق تربّى على الانضباط والاحترام:أمافعلق قائلاً:وكتببأسف واضح:فيما طالبتبعقوبة صارمة:أمافعلّقت بلهجة غاضبة:وأرفقتتعليقها بسخرية لاذعة:بينما اختصرتالموقف في جملة واحدة:وكتبتمتسائلة:وعلّقتقائلة:تطرح الحادثة من جديد. فبين رغبة في الظهور عبر "الترند" وضعف في التوجيه الأسري، يبدو أن بعض التلاميذلا كتحذير أو درس.ويؤكد خبراء علم الاجتماع أن، إلى جانب "تأليه الشهرة الرقمية"، جعلا من بعض المراهقين، مشددين على ضرورة، لأن "الخلل يبدأ من البيت قبل أن يظهر في القسم".القضية لم تعد مجرد فيديو ساخر لتلميذ يبحث عن “البوز”، بل مرآة تعكس أزمةفبينما يضحك البعض على المقاطع المنتشرة، يتساءل آخرون بمرارة:إنّ المدرسة لا يمكنها أن تكون السور الوحيد للأخلاق والانضباط، لأنّ، والأبوان هما أوّل المربين.وإذا لم تستعد العائلة دورها الحقيقي في، فإنّ مثل هذه المشاهد ستتحوّل من "ترند يومي" إلى