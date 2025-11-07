Babnet   Latest update 08:09 Tunis

تحدي في تيك توك: تلميذ يقضّي ليلته داخل المعهد ويعرّض نفسه لعقوبة الطرد النهائي‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690d8d20524601.60658913_iplomgjhefqkn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 07:03
      
أعلن منتصر بن رمضان، عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة، أنه تم فتح تحقيق بخصوص الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه تلميذ يُزعم أنه قضى ليلة كاملة داخل أحد المعاهد الثانوية بالجهة.

وأوضح بن رمضان في تصريح لإذاعة الديوان أف أم، أن التحقيقات الأولية كشفت أنّ الفيديو مفبرك، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أن التلميذ دخل المعهد في حدود الساعة الخامسة مساءً وغادره في حدود السادسة وعشرين دقيقة، لكنه أوهم متابعيه على منصة "تيك توك" بأنه قضى الليلة داخل المؤسسة التربوية.



واعتبر بن رمضان أن ما أقدم عليه التلميذ مخالف للتراتيب والقوانين التربوية، مؤكداً أن مجلس التربية بالمعهد سيتولى تقدير العقوبة المناسبة، والتي قد تصل إلى الطرد النهائي.

يُذكر أن التلميذ كان قد نشر المقطع المذكور على "تيك توك"، مرفقاً بمشاهد تُظهر دخوله إلى المعهد بعد انتهاء الدروس، واختباءه داخله، قبل أن يقوم بتحضير مكان للنوم داخل أحد الأقسام، في ما وصفه بـ"تحدّي المبيت في المدرسة".


