تلميذ تحدي التيك توك. يعود بفيديو جديد بعد طرده النهائي

عاد التلميذ الذي أثار جدلاً واسعاً إثر قيامه بتحدّي المبيت داخل المعهد إلى الواجهة، بعد نشره مقطع فيديو جديد على منصة تيك توك، أكثر إثارة وغرابة من سابقه.



ظهر التلميذ في الفيديو وهو داخل المعهد، حيث قام بعرض قرار الطرد النهائي الذي صدر في شأنه بعد حادثة المبيت وتصوير الفيديو السابق الذي انتشر على نطاق واسع.





أظهر التسجيل استخدام التلميذ عبارات استفزازية تجاه المؤسسة التربوية، قائلاً بنبرة تحدٍّ: "يستناولي فيها عندهم برشة"، إلى جانب استعماله ألفاظاً سوقية أثناء قراءته لقرار الطرد المدون على السبورة.



واختتم التلميذ الفيديو بترديد عبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"، في سياق يعكس تحدّياً واضحاً للقرار وإصراراً على الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم الجدل الدائر.

