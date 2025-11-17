صفاقس : إمكانية حصول إضطراب في مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وجزيرة قرقنة مساء اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء (الشركة الجديدة للنقل بقرقنة).

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63288786c65844.80890257_hmqjolpnekfgi.jpg width=100 align=left border=0>

حذرت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة بين صفاقس وجزيرة قرقنة، مساء اليوم الإثنين 17نوفمبر وغدا الثلاثاء 18نوفمبر الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بلاغ أصدرته الشركة الجديدة للنقل بقرقنة، مساء اليوم الإثنين، أن الاضطراب المرتقب على سفرات اللود بين صفاقس وجزيرة قرقنة يأتي تبعا للنشرة الجوية الخاصة عدد 183 بتاريخ 17 نوفمبر، على الساعة منتصف الليل بالتوقيت العالمي.

وذكرت في ذات البلاغ أنه "سيتم إعلام حرفائها بكل تغيير في الإبان ".