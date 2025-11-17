قلعة الأندلس... وفاة عون أمن خلال مطاردة منحرف خطير بقلعة الأندلس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c6440d762b384.98524997_lmhejofgnipkq.jpg width=100 align=left border=0>

تُوفّي أول أمس عون أمن أثناء مطاردته لمنحرف خطير محلّ تفتيش في قضايا حقّ عام بجهة قلعة الأندلس.



وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.









ويُذكر أنّ الهالك كان العائل الوحيد لوالدته المريضة، وكان يستعدّ للزواج قبل أن توافيه المنيّة أثناء أداء واجبه المهني.

