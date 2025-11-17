قلعة الأندلس... وفاة عون أمن خلال مطاردة منحرف خطير بقلعة الأندلس

الاثنين 17 نوفمبر 2025 | 26 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:11
14:50
12:11
06:59
05:30
الرطــوبة:
% 52
24°
18°
الــرياح:
2.57 كم/س
17°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
24°-17
21°-15
20°-14
22°-12
19°-12
- Avoirs en devises
24904,5
(14/11)
- Jours d'importation
106
- 1 € = 3,41600 DT 1$ =2,94290 DT
- Solde Compte du Trésor (14/11) 996,2 MDT
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 30 504) ثعبان في دورة مياه بالمروج يثير ال
( 18 955) وزارة الداخلية بصدد تنفيذ مشروع ا
( 17 529) أحكام بالسجن في قضية الشهائد المز
( 17 474) في قضية" النقض دون الإحالة " : ال
( 16 425) بسبب تدوينة قذرة... المحامي الطيب
( 15 984) مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعود
( 14 697) قيس سعيّد: كما قال جرير للفرزدق، ل
( 13 637) الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يعلن ال
( 13 571) رئيس الجمهورية: البلاغ غيرالمسؤول
( 13 068) تأجيل قضيّة مكتب الضّبط ضدّ عبير م
( 12 940) المنستير: يوم إعلامي تحسيسي بجمّال
( 12 677) زعبوب لزبير بية : رئيس النجم لا يس
( 12 669) مصر.. حكم قضائي بحبس أحمد حسام "مي
( 12 363) العوينة: مقتل شاب (حفيد وزير أول
( 12 228) اغتيال مهندس نووي مصري بـ13 طلقة و
( 12 126) وزير الشؤون الاجتماعية: الزيادة في
( 12 100) ترامب يسخر من الصحفية سونيا الدري
( 12 006) تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع
( 11 054) رياض جراد: لا قدر الله ..ان تم إغل
( 11 051) حياة الدوس تحذّر من المغالطات... و
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318615