معز السوسي: تخفيض نسبة الفائدة إجراء منتظر يعكس توجها نحو سياسة نقدية أكثر مرونة

اعتبر أستاذ الاقتصاد معز السوسي، في برنامج «ميدي اكسبراس» على أكسبريس أف أم، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، أن قرار البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس يُعد إجراءً منتظرًا، مشيرًا إلى أنه التخفيض الثاني خلال السنة الجارية بعد التخفيض الأول الذي تم في شهر مارس 2025.



وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد قرّر، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة لتصبح 7 بالمائة بداية من 7 جانفي 2026، إلى جانب خفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6 بالمائة.



لماذا خفّض البنك المركزي نسبة الفائدة؟



تحوّل في التوجّه النقدي



سياسة حذرة وليست محافظة



وقال السوسي إنه يمكن اليوم القول إن، تتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي والمؤشرات الكلية المسجلة خلال سنة 2025.أشار معز السوسي إلى أنيُعد من أبرز المؤشرات التي دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ هذا القرار، موضحًا أنوفي هذا السياق، بيّن أن تونس تتجه إلى إنهاء سنة 2025 بنسبة نمو تُقدّر بين، وهو ما يُعتبر مؤشرًا مهمًا على الليونة التي اعتمدها البنك المركزي في سياسته النقدية.وأضاف أنيتمثل في التضخم، حيث شهدت الأسعار، في حين يتعلّقبمستوى احتياطي العملة الصعبة، الذي بلغ حوالي، أي ما يعادل نحو، وهو ما وفّر هامشًا أوسع للتحرك بالنسبة للبنك المركزي.وأوضح السوسي أن البنك المركزي، معتبرًا أن هذا التخفيض يُعد، ومؤكدًا أنهوقال إن، بل يواكبها ويتفاعل معها، مستندًا في قراراته إلىواعتبر معز السوسي أن البنك المركزيفي سياسته، بالنظر إلى الأوضاع الداخلية والخارجية، مستشهدًاالتي تعرف حاليًا نوعًا من الاستقرار، لكنها تبقى قابلة للتغيّر في أي لحظة، وهو ما يدفع البنك إلىعند رسم سياسته النقدية.