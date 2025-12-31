Babnet   Latest update 07:31 Tunis

تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون البكر الممتاز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 07:14 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك مساء الثلاثاء، عن تحيين السعر المرجعي المتحرّك لزيت الزيتون البكر الممتاز، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير موسم جني وتحويل الزيتون وحرصًا على حماية منظومة الإنتاج، ولاسيما صغار الفلاحين.

وأفاد البلاغ أنّه تقرّر الترفيع في السعر المرجعي المتحرّك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى المعاصر (الباز)، ليبلغ 10.200 دينار للكيلوغرام الواحد، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجودة وتثمين المنتوج الوطني.


وأكدت الوزارتان أنّ هذا السعر المرجعي يظلّ متحرّكًا وقابلًا للتحيين بصفة دورية، إذ تتم مراجعته أسبوعيًا وكلّما اقتضت متغيّرات السوق ذلك، بما يضمن التفاعل الإيجابي مع تطوّرات العرض والطلب.


كما جدّد الطرفان التزامهما بمواكبة مختلف مراحل الموسم والعمل على ضمان نجاحه، مع حماية حقوق جميع المتدخّلين في منظومة زيت الزيتون، دعمًا لاستقرار القطاع وتعزيزًا لدوره في الاقتصاد الوطني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321140

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Algerie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Soudan CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Gabon CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Mozambique CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 | 11 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:15
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
20°-9
22°-12
22°-14
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026