تحيين السعر المرجعي المتداول لزيت الزيتون البكر الممتاز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682def1a2eff80.98001905_kofielmngqpjh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ مشترك مساء الثلاثاء، عن تحيين السعر المرجعي المتحرّك لزيت الزيتون البكر الممتاز، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير موسم جني وتحويل الزيتون وحرصًا على حماية منظومة الإنتاج، ولاسيما صغار الفلاحين.



وأفاد البلاغ أنّه تقرّر الترفيع في السعر المرجعي المتحرّك عند تداول زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى المعاصر (الباز)، ليبلغ 10.200 دينار للكيلوغرام الواحد، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجودة وتثمين المنتوج الوطني.







وأكدت الوزارتان أنّ هذا السعر المرجعي يظلّ متحرّكًا وقابلًا للتحيين بصفة دورية، إذ تتم مراجعته أسبوعيًا وكلّما اقتضت متغيّرات السوق ذلك، بما يضمن التفاعل الإيجابي مع تطوّرات العرض والطلب.





كما جدّد الطرفان التزامهما بمواكبة مختلف مراحل الموسم والعمل على ضمان نجاحه، مع حماية حقوق جميع المتدخّلين في منظومة زيت الزيتون، دعمًا لاستقرار القطاع وتعزيزًا لدوره في الاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارتان أنّ هذا السعر المرجعي يظلّ متحرّكًا وقابلًا للتحيين بصفة دورية، إذ تتم مراجعته أسبوعيًا وكلّما اقتضت متغيّرات السوق ذلك، بما يضمن التفاعل الإيجابي مع تطوّرات العرض والطلب.كما جدّد الطرفان التزامهما بمواكبة مختلف مراحل الموسم والعمل على ضمان نجاحه، مع حماية حقوق جميع المتدخّلين في منظومة زيت الزيتون، دعمًا لاستقرار القطاع وتعزيزًا لدوره في الاقتصاد الوطني.