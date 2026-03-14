سبالينكا تواجه ريباكينا في نهائي إنديان ويلز

البيلاروسية أرينا سابالينكا
Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 15:40
      
تأهلت ⁠أرينا سبالينكا وإيلينا ريباكينا إلى نهائي ​بطولة إنديان ويلز بعد فوزهما بمجموعتين دون رد على ​ليندا نوسكوفا وإيلينا سفيتولينا اليوم السبت، ‌لتتجدد مواجهتهما في إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة ‌للتنس.
وتقدم سبالينكا المصنفة الأولى عالميا، ‌أداء مميزا هذا الموسم، إذ فازت في 16 من أصل 17 مباراة خاضتها، وجاءت خسارتها الوحيدة أمام ريباكينا ⁠في نهائي ملبورن في جانفي الماضي.
وتغلبت سابالينكا على نوسكوفا بنتيجة 6-3 و6-4 لتتأهل للمنافسة على لقب إنديان ويلز للمرة الثالثة في أربع ​سنوات، سعيا لتحقيق لقبها الأول في صحراء كاليفورنيا.

وتغلبت ريباكينا المتوجة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، على ⁠اختبار صعب لتفوز على الأوكرانية سفيتولينا بنتيجة 7-5 و6-4، لتظل على الطريق الصحيح نحو تحقيق لقبها الثاني ⁠في هذه البطولة.
وستكون مباراة الغد هي النهائي الثالث بين ريباكينا وسبالينكا خلال الأشهر الستة الماضية وذلك بعدما فازت اللاعبة الكازاخستانية في المواجهتين السابقتين، إذ حصدت لقب البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في نوفمبر الماضي، وتوجت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في جانفي من العام الجاري.
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
