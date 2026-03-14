كأس الاتحاد الإفريقي: الزمالك يفرض التعادل خارج الديار ويقترب من المربع الذهبي

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 17:10
      
تعادل نادي الزمالك المصري، اليوم السبت، مع مضيفه نادي أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1-1، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي احتضنتها مدينة برازافيل.

وبادر الفريق الكونغولي بافتتاح التسجيل عبر شارلز أتيبو في الدقيقة 13 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يتمكن الزمالك من تعديل النتيجة بواسطة عدي الدباغ بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.


ومن المنتظر أن تُقام مباراة الإياب يوم الأحد 22 مارس الجاري بالقاهرة، حيث يسعى الزمالك إلى استثمار نتيجة التعادل خارج أرضه من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.


تذكير بنتائج وبرنامج بقية مباريات الدور ربع النهائي:

السبت 14 مارس 2026

* نادي أوتوهو (الكونغو) – نادي الزمالك (مصر): 1-1
* المصري البورسعيدي (مصر) – شباب بلوزداد (الجزائر): (21:00)

الأحد 15 مارس 2026

* مانيما جوانن (الكونغو الديمقراطية) – اتحاد العاصمة (الجزائر): (14:00)
* أولمبيك آسفي (المغرب) – الوداد الرياضي (المغرب): (23:00)
