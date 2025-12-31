Babnet   Latest update 12:43 Tunis

حادث مرور بين القلعة الكبرى وكندار يُسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954fd1c736c04.53019037_koqgjmhpefnli.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 11:33 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أكّد مصدر محلّي مسؤول لإذاعة موزاييك وقوع حادث مرور أليم صباح اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، تمثّل في تصادم بين سيارة تاكسي جماعي وسيارة خفيفة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، من بينهم عسكريان، وإصابة عدد آخرين، وفق المعطيات الأوليّة.

وأضاف المصدر ذاته أنّ الحادث جدّ على مستوى الطريق الجهوي رقم 48 بمنطقة البلعوم التابعة لمعتمدية القلعة الكبرى، حيث تحوّلت وحدات الحماية المدنية والإسعاف على عين المكان لتأمين المصابين ونقلهم إلى المستشفى، إلى جانب فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321151

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Algerie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Soudan CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Gabon CAN 2025 - Cote d Ivoire CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Mozambique CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 | 11 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:15
14:54
12:29
07:32
05:59
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
19°-9
21°-11
19°-13
  • Avoirs en devises 25127,5
  • (30/12)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38010 DT
  • (30/12)
  • 1 $ = 2,89275 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/12)     1041,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/12)   26890 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026