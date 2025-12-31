حادث مرور بين القلعة الكبرى وكندار يُسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6954fd1c736c04.53019037_koqgjmhpefnli.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد مصدر محلّي مسؤول لإذاعة موزاييك وقوع حادث مرور أليم صباح اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، تمثّل في تصادم بين سيارة تاكسي جماعي وسيارة خفيفة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، من بينهم عسكريان، وإصابة عدد آخرين، وفق المعطيات الأوليّة.



وأضاف المصدر ذاته أنّ الحادث جدّ على مستوى الطريق الجهوي رقم 48 بمنطقة البلعوم التابعة لمعتمدية القلعة الكبرى، حيث تحوّلت وحدات الحماية المدنية والإسعاف على عين المكان لتأمين المصابين ونقلهم إلى المستشفى، إلى جانب فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.





