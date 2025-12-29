جلسة عامة في البرلمان يوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025 للنظر في عدد من مشاريع القوانين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00).



و يتضّمن جـدول الاعمال، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين، النّظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية :





-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.





-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.



-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

