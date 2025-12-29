Babnet   Latest update 20:44 Tunis

جلسة عامة في البرلمان يوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025 للنظر في عدد من مشاريع القوانين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/676dbb57904fd8.12639949_qihfmlnoegjpk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 20:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00).

و يتضّمن جـدول الاعمال، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين، النّظر في مشاريع القوانين الأساسية التالية :

-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.


-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321075

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Angola CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Zimbabwe CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Comores CAN 2025 - Mali CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Zambie CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 29 ديسمبر 2025 | 9 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:14
14:53
12:28
07:31
05:59
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
17°-9
16°-9
16°-10
18°-10
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/12)     942,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/12)   26605 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026