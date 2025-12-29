Babnet   Latest update 07:53 Tunis

زياد الجزيري: «فمّا خيبة أمل بعد هزيمة المنتخب أمام نيجيريا والتركيز منصبّ على مواجهة تنزانيا»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695225d2e800f9.24799349_eqilpkmhngjfo.jpg width=100 align=left border=0>
أكّد زياد الجزيري، المدير الرياضي لمنتخب تونس لكرة القدم، أن المنتخب الوطني يعيش أجواء إيجابية داخل المعسكر رغم خيبة الهزيمة الأخيرة، مشددًا على أن الدعم الجماهيري الكبير يظل عنصرًا حاسمًا في استعادة التوازن وتحقيق نتائج أفضل في قادم المباريات.

وخلال لقاء خاص ومباشر في برنامج Tfoot على قناة تونسنا مع الإعلامي معز بن غربية، ثمّن الجزيري الحضور الجماهيري التونسي، معتبرًا أنه شكّل دافعًا قويًا للاعبين، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، مؤكّدًا أن المساندة المتواصلة ستظل ضرورية خلال مواجهة تنزانيا المقبلة في التصفيات.



وأوضح الجزيري أن المنتخب عاش حالة خيبة أمل طبيعية عقب الخسارة، لكن الإطار الفني والإداري يعمل على تجاوزها سريعًا، عبر التركيز على الجوانب الإيجابية وتصحيح الأخطاء، مضيفًا أن نهاية دور المجموعات لم تحسم بعد، وأن الحظوظ ما تزال قائمة.

وفي ما يتعلّق بالأجواء داخل المجموعة، شدّد المدير الرياضي على أهمية الوحدة والانضباط، معتبرًا أن المنتخب ليس فقط اللاعبين على أرضية الميدان، بل منظومة متكاملة تضم الإطار الفني والطبي والإداري، داعيًا إلى تجنّب تحميل المسؤولية لأفراد بعينهم.

وعن الجدل المتعلق بالاختيارات الفنية، أكّد الجزيري وجود تواصل دائم مع المدرب سامي الطرابلسي، نافيًا وجود أي خلافات، ومبرزًا أن النقاشات الفنية طبيعية وتهدف فقط إلى تطوير الأداء وتحسين مردود الفريق.

كما أشار إلى جاهزية أغلب اللاعبين، مع متابعته الوضع الصحي لبعض العناصر، مؤكدًا أن المجموعة تضم 28 لاعبًا جميعهم قادرون على تقديم الإضافة متى أُتيحت لهم الفرصة، ومشدّدًا على أن المسؤولية وطنية وتتطلب الالتزام سواء بالمشاركة أو من دكة البدلاء.

وختم الجزيري بالتأكيد على أن المنتخب الوطني مطالب بالتركيز على المباراة القادمة أمام تنزانيا، واحترام المنافس دون خوف، مع الإيمان بقدرات اللاعبين، داعيًا الإعلام والجماهير إلى مواصلة الدعم في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد أن كأس إفريقيا مسابقة صعبة تشهد تقاربًا كبيرًا في المستويات، وأن النجاح فيها يمرّ عبر العمل الهادئ، والانسجام داخل المجموعة، وتحقيق ردّ فعل قوي فوق الميدان.
