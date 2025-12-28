المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة من إيقاف شخص يُشتبه في تورّطه في قتل فتاة خنقًا بجهة المنزه السابع.



وأفادت المعطيات الأولية بأنه تم رفع الجثة إلى مصالح الطبّ الشرعي قصد استكمال الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة بدقّة، في حين جرى الاحتفاظ بالمشتبه به من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية.





