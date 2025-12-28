Babnet   Latest update 11:49 Tunis

مصر.. فيديو الهروب الكبير يثير ضجة والأمن يتدخل

Publié le Dimanche 28 Decembre 2025
      
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يظهر هروبا جماعيا لعدد كبير من نزلاء مصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة.

وفي الفيديو تظهر أعداد كبيرة من الشباب يهرولون بعد خروجهم من أحد الأماكن، ويتحدث بعضهم عن التعرض للتعذيب داخل المصحة بداعي العلاج من الإدمان.



وقال أحد الأشخاص لمصور الفيديو: "بيعذبونا جوه وأهالينا متعرفش حاجة، إحنا نفسنا نبطل (مخدرات) بس مش عارفين"، فيما قال آخر: "لا نأكل منذ 3 أيام".

وتقع المصحة في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة.

وتفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول عن الهروب الجماعي من المصحة ومزاعم الأشخاص بتعرضهن، للتعذيب وسوء المعاملة، وذلك لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب أحد الفيديوهات الذي وثق الواقعة، قال أحد الأشخاص: "أهلينا جابونا هنا وبيدفعوا كل شهر 8 آلاف جنيه عشان نتعالج من الإدمان في مصحة مش مترخصة، إحنا كسرنا الباب وهربنا كانوا بيعذبونا ومش بيأكلونا شوفو لنا حل إحنا نفسنا نبطل والله".
