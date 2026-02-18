بن عروس: برمجة 3492 نشاطا دينيا خلال شهر رمضان المعظّم

برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس ، 3492 نشاطا خلال شهر رمضان المعظم موزّعة بين المحاضرات والدروس الدينية والمسابقات والاملاءات والأختام القرآنية، إلى جانب المسامرات والأختام الحديثية.ووفق ما صرّح به المدير الجهوي للشؤون الدينية ببن عروس خالد العرابي، اليوم الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن هذا البرنامج الثري والمتنوع سيتم تنفيذه بشكل دوري في 190 جامع ومسجد بمختلف معتمديات الجهة، بين صلاتي الظهر والعصر وقبل صلاة العشاء، وسيتم التطرق من خلاله إلى فقه العبادات والمعاملات خلال شهر رمضان.وسيشرف على تأثيث هذا البرنامج ثلة من الوعاظ والواعظات، والأئمة الخطباء، وأئمة الصلوات الخمس، والقرّاء، والمدرسين، حيث سيتم الاعتناء بالجانب الروحي وإظهار الابتهاج بهذا الشهر الكريم.وسيتم التركيز خلال المحاضرات والدروس والمواعظ على الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، وعدم الاسراف، والتحلي بالقيم والأخلاق الحميدة، ونبذ العنف، والابتعاد عن السلوكيات المنحرفة، وتجنب الغش، وترشيد السلوكيات القيمية كالتآزر والتعاون والتكافل، وترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح عبر خطاب ديني معتدل ومتوازن.كما برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية أنشطة مشتركة مع كل من الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للثقافة والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ومنظمة الدفاع عن المستهلك.في نفس السياق، سيتم تقديم دروس يومية في الجوامع المركزية لشرح وحفظ أسماء الله الحسنى ومعانيها، كما برمجت الإدارة مجموعة من المسابقات في حفظ القران الكريم، والاملاءات القرآنية، وأنشطة موازية تجمع بين الأختام القرآنية، وأختام الحديث، فضلا عن المسامرات الليلية.ووفقا لنفس المصدر، فقد دخل إلى النشاط جامع جديد في منطقة فوشانة (جامع عبد الرحمان بن عوف بالمغيرة 2)، وذلك بعد صدور قرار ترسيمه كإحداث جديد من قبل وزارة الشؤون الدينية، وتغيير صبغة جامع نور الهدى بحي الأمل 2 بفوشانة من مسجد إلى جامع.وفي إطار العناية ببيوت الله، تمت خلال الايام الماضية إعادة فرش عدد من الجوامع، وتحسين الوحدات الصحية فيها، كما تم بالتنسيق مع السلط المحلية تنظيم حملات للعناية بالمظهر الخارجي لعدد آخر من المساجد من خلال تعهدها بالدهن والطلاء والتنظيف الداخلي والخارجي والتنوير.