مشروع متوسطي يرنو لإنشاء مراكز ابتكار محلية في تونس واليونان والأردن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69518f21f31461.25622160_jqefpmilngokh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 28 Decembre 2025
      
يتطلع المشروع المتوسطي "Smartmed"، المقدرة ميزانيته ب1،13 مليون أورو (حوالي 3،83 مليون دينار)، إلى إنشاء مراكز ابتكار محلية ومنصات إلكترونية ومشاريع تجريبية، لا سيما، في مجالات الصحّة الرقمية والطاقة في تونس واليونان والأردن.

وسيتم خلال سنة 2026، اقتراح مبادرات وفرص لتحسين الحوكمة الحضرية وحماية البيئة ونوعية الحياة على الشركات والجمعيات في هذه الدول الثلاث وذلك في إطار هذا المشروع العابر للحدود، والذي تم تقديمه رسميا في تونس العاصمة يوم 23 ديسمبر 2025.



وسيرافق هذا المشروع في تونس التحول الرقمي والخطوات المتخذة لتعزيز المدن الذكية، وفق الاتحاد المتوسطي لاتحادات الشركات، BUSINESSMED، وهو الممثل الإقليمي الرئيسي للقطاع الخاص والذي يعكس مصالح 25 اتحادا للشركات من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ومن ضمنها تونس.

ويتمتع المشروع المتوسطي بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج nterreg NEXT MED SMARTMED 2025-2028) وهو مشروع تعاون يهدف إلى دعم المدن المتوسطية في انتقالها نحو بيئات حضرية ذكية ومستديمة وشاملة مع التركيزعلى المواطنين. وينسق المشروع من قبل جامعة مقدونيا الغربية (اليونان)، بالتعاون مع BUSINESSMED (تونس)، وبلدية دير علا (الأردن) ومعهد تنمية ريادة الأعمال (اليونان).

وستركز المبادرة في البداية على تعزيز قدرات السلطات العمومية من أجل تشجيع اعتماد أنظمة رقمية ذكية، لا سيما من خلال إنشاء مراكز ابتكار محلية ومنصات إلكترونية لتبادل الممارسات الجيدة، فضلاً عن تنفيذ مشاريع تجريبية في قطاعات رئيسية مثل الصحة الرقمية والطاقة الذكية، وفقاً للمصدر نفسه.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات والتعاون عبر الوطني وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
و بدأت في هذا الاطار حوارات بين البلديات والسلطات العمومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

وخلال اليوم الأول لاطلاق المشروع تناولت المناقشات، الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ حلول المدن الذكية في تونس، وكذلك كيفية مساهمة الابتكار الرقمي في إدارة حضرية أكثر استجابة ومرونة واستدامة.
