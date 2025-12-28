كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره البوركينابي، اليوم الأحد على الساعة 18:30، بهدف تحقيق فوز ثانٍ تواليًا وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.



انطلاقة قوية وطموح للتأكيد



بعد بداية مثالية تُوّجت بفوز صريح ومتحكّم فيه أمام منتخب السودان (3-0) يوم الأربعاء الفارط، يُظهر “الخضر” عزيمتهم على تأكيد هذه الانطلاقة القوية والاقتراب أكثر من بلوغ الدور المقبل، وهي مرحلة لم ينجحوا في بلوغها منذ تتويجهم القاري سنة 2019 في مصر على حساب السنغال (1-0).

بيتكوفيتش يدعو إلى الهدوء والتركيز



“المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو ستكون مختلفة، والهدف الأساسي هو التأهل إلى الدور المقبل. هناك بعض الجوانب التي يجب تصحيحها، لكن الأهم يبقى الاسترجاع البدني”.

جاهزية كاملة وتعديلات منتظرة



بوركينا فاسو… خصم عنيد بثقة متصاعدة



مباراة مفصلية لحسم الصدارة



نظام التأهل



كل المؤشرات تبدو إيجابية لزملاء القائد، الذين يتطلعون إلى تحقيق فوز ثانٍ على التوالي من أجل ضمان التأهل قبل المباراة الأخيرة من دور المجموعات المقررة يوم الأربعاء المقبل أمام(الساعة).وبنبرة هادئة ومتزنة، حرص مدرب المنتخب الجزائريعلى تهدئة أي موجة من التفاؤل المفرط عقب الفوز الافتتاحي، مؤكدًا أن:على صعيد التعداد، يتوفر التقني البوسني على مجموعة كاملة، إذ لا يعاني أي لاعب من الإصابة، وجميع الأساسيين والاحتياطيين جاهزون لهذه المواجهة الحاسمة. كما عاد مدافع ناديالفرنسيإلى أجواء المجموعة بعد تعافيه من الإصابة، ليبقى تحت تصرف الطاقم الفني.ومن الناحية التكتيكية، يُنتظر إدخال بعض التعديلات على التشكيلة الوطنية، خاصة على مستوى وسط الميدان، مع الحفاظ على التوازن بين الصلابة الدفاعية والحيوية الهجومية.من جهته، حقق منتخببداية موفقة هو الآخر في نهائيات “كان 2025”، وإن كانت أكثر إثارة، بعد انتزاعه فوزًا في الوقت بدل الضائع أمامبنتيجة () بعدما كان منهزمًا ().هذا الانتصار سمح لرفقاء(باير ليفركوزن الألماني) بإطلاق حملتهم القارية بشكل مثالي ودخول المواجهة أمام الجزائر بثقة وطموح كبيرين.وعلى مستوى المواجهات المباشرة، سيضطر رفاق الحارسإلى التعامل مع سجل غير مطمئن نسبيًا، إذ لم يحقق المنتخب الجزائري أي فوز في آخر ثلاث مباريات جمعته بمنتخب بوركينا فاسو في مختلف المسابقات، وهي سلسلة تعكس صعوبة هذا الموعد.وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى نهائياتالتي أقيمت في كوت ديفوار، وانتهت بالتعادل () بملعب السلام بمدينة بواكي، في دليل إضافي على التكافؤ الكبير بين المنتخبين.سيمنح الفوز المنتخب الجزائري دفعة قوية، إذ يضمن له التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويمنحه أفضلية حقيقية لإنهاء دور المجموعات في الصدارة.وفي المباراة الأخرى عن، يلتقي منتخبااليوم الأحد كذلك على الساعة، في مواجهة يسعى فيها الطرفان إلى إنعاش حظوظهما في التأهل إلى الدور الثاني من المنافسة القارية.يُذكر أن التأهل إلى الدور ثمن النهائي يشمل:* صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة* إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث