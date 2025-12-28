Babnet   Latest update 09:00 Tunis

كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950ddf7d24f42.70044212_kehofljgmnqip.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 08:23 قراءة: 2 د, 23 ث
      
يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره البوركينابي، اليوم الأحد على الساعة 18:30، بهدف تحقيق فوز ثانٍ تواليًا وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

انطلاقة قوية وطموح للتأكيد


بعد بداية مثالية تُوّجت بفوز صريح ومتحكّم فيه أمام منتخب السودان (3-0) يوم الأربعاء الفارط، يُظهر “الخضر” عزيمتهم على تأكيد هذه الانطلاقة القوية والاقتراب أكثر من بلوغ الدور المقبل، وهي مرحلة لم ينجحوا في بلوغها منذ تتويجهم القاري سنة 2019 في مصر على حساب السنغال (1-0).



كل المؤشرات تبدو إيجابية لزملاء القائد رياض محرز، الذين يتطلعون إلى تحقيق فوز ثانٍ على التوالي من أجل ضمان التأهل قبل المباراة الأخيرة من دور المجموعات المقررة يوم الأربعاء المقبل أمام غينيا الاستوائية (الساعة 17:00).

بيتكوفيتش يدعو إلى الهدوء والتركيز

وبنبرة هادئة ومتزنة، حرص مدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش على تهدئة أي موجة من التفاؤل المفرط عقب الفوز الافتتاحي، مؤكدًا أن:
“المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو ستكون مختلفة، والهدف الأساسي هو التأهل إلى الدور المقبل. هناك بعض الجوانب التي يجب تصحيحها، لكن الأهم يبقى الاسترجاع البدني”.

جاهزية كاملة وتعديلات منتظرة

على صعيد التعداد، يتوفر التقني البوسني على مجموعة كاملة، إذ لا يعاني أي لاعب من الإصابة، وجميع الأساسيين والاحتياطيين جاهزون لهذه المواجهة الحاسمة. كما عاد مدافع نادي باريس إف سي الفرنسي سمير شرقي إلى أجواء المجموعة بعد تعافيه من الإصابة، ليبقى تحت تصرف الطاقم الفني.

ومن الناحية التكتيكية، يُنتظر إدخال بعض التعديلات على التشكيلة الوطنية، خاصة على مستوى وسط الميدان، مع الحفاظ على التوازن بين الصلابة الدفاعية والحيوية الهجومية.

بوركينا فاسو… خصم عنيد بثقة متصاعدة

من جهته، حقق منتخب بوركينا فاسو بداية موفقة هو الآخر في نهائيات “كان 2025”، وإن كانت أكثر إثارة، بعد انتزاعه فوزًا في الوقت بدل الضائع أمام غينيا الاستوائية بنتيجة (2-1) بعدما كان منهزمًا (1-0).

هذا الانتصار سمح لرفقاء إدمون تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني) بإطلاق حملتهم القارية بشكل مثالي ودخول المواجهة أمام الجزائر بثقة وطموح كبيرين.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، سيضطر رفاق الحارس لوكا زيدان إلى التعامل مع سجل غير مطمئن نسبيًا، إذ لم يحقق المنتخب الجزائري أي فوز في آخر ثلاث مباريات جمعته بمنتخب بوركينا فاسو في مختلف المسابقات، وهي سلسلة تعكس صعوبة هذا الموعد.

وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2024 التي أقيمت في كوت ديفوار، وانتهت بالتعادل (2-2) بملعب السلام بمدينة بواكي، في دليل إضافي على التكافؤ الكبير بين المنتخبين.

مباراة مفصلية لحسم الصدارة

سيمنح الفوز المنتخب الجزائري دفعة قوية، إذ يضمن له التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويمنحه أفضلية حقيقية لإنهاء دور المجموعات في الصدارة.

وفي المباراة الأخرى عن المجموعة الخامسة، يلتقي منتخبا غينيا الاستوائية والسودان اليوم الأحد كذلك على الساعة 16:00، في مواجهة يسعى فيها الطرفان إلى إنعاش حظوظهما في التأهل إلى الدور الثاني من المنافسة القارية.

نظام التأهل

يُذكر أن التأهل إلى الدور ثمن النهائي يشمل:

* صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة
* إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320985

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Gabon CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Algerie CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 ديسمبر 2025 | 8 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:13
14:53
12:28
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
18°-12
17°-9
16°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026